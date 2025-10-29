El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Uno de los edificios que podría ser derribado en la zona langreana de Nitrastur Román

Paralizada la descatalogación de dos edificios en Nitrastur, Langreo

El Principado obliga al Ayuntamiento a reiniciar el procedimiento para derribarlos y confirma que Iberdrola no podía ser promotora

Marta Varela

Langreo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:00

Comenta

La demolición de dos edificaciones de la antigua factoría langreana de Nitrastur está paralizada. Ambas presentan un alto nivel de contaminación y con su derribo ... se busca favorecer la implantación de una lavandería sanitaria. El Principado ha frenado la descatalogación del almacén de sulfato y del depósito de nitratos tras detectar graves irregularidades en el expediente, según explicó el concejal de Vox en Langreo Ainara García. Según la notificación oficial recibida por el Ayuntamiento, el Servicio de Evaluaciones Ambientales ha determinado que «la modificación del Catálogo Urbanístico no puede tramitarse como simplificada, como pretendía Iberdrola, sino que debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria, el procedimiento más exigente y garantista de la legislación ambiental», explica García.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un juzgado dicta una orden de detención contra Jesús Martínez, propietario del Real Oviedo, y Gerardo Cabrera
  2. 2

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  3. 3 Herido un joven que circulaba en patinete en Gijón al chocar con un vehículo
  4. 4

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  5. 5

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  6. 6

    Ourense 4-2 Real Oviedo: otro bochorno y ridículo azul en la Copa del Rey
  7. 7 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  8. 8 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl
  9. 9 Adiós a Mercedes González, edil con el tripartito y gran activista social
  10. 10 Dos puentes y cuatro fines de semana largos en Asturias: así queda el calendario laboral de 2026 en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Paralizada la descatalogación de dos edificios en Nitrastur, Langreo

Paralizada la descatalogación de dos edificios en Nitrastur, Langreo