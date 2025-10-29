Paralizada la descatalogación de dos edificios en Nitrastur, Langreo

La demolición de dos edificaciones de la antigua factoría langreana de Nitrastur está paralizada. Ambas presentan un alto nivel de contaminación y con su derribo ... se busca favorecer la implantación de una lavandería sanitaria. El Principado ha frenado la descatalogación del almacén de sulfato y del depósito de nitratos tras detectar graves irregularidades en el expediente, según explicó el concejal de Vox en Langreo Ainara García. Según la notificación oficial recibida por el Ayuntamiento, el Servicio de Evaluaciones Ambientales ha determinado que «la modificación del Catálogo Urbanístico no puede tramitarse como simplificada, como pretendía Iberdrola, sino que debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria, el procedimiento más exigente y garantista de la legislación ambiental», explica García.

El informe técnico revela, además, que «Iberdrola figuraba indebidamente como promotora del expediente, cuando esa competencia es exclusiva del Ayuntamiento, y que la documentación remitida contenía errores, duplicidades e incoherencias». En consecuencia, se debe iniciar el procedimiento desde cero, lo que deja en suspenso el proyecto de demolición y retrasa de forma cualquier actuación sobre Nitrastur.

«Esto es un escándalo administrativo. El Principado acaba de reconocer que Iberdrola y el Ayuntamiento tramitaron un expediente irregular para allanar el camino a la demolición». Se intentó forzar la ley para favorecer intereses privados, y ha tenido que venir la propia consejería a poner orden. Es la confirmación de todo lo que veníamos denunciando desde el primer día», afirma García.

«Es inadmisible que un expediente urbanístico de esta magnitud se haya impulsado como si fuera un simple trámite, con una multinacional moviendo los hilos y un Ayuntamiento obedeciendo órdenes», añade.

Espacio de la lavandería

Además, advierte que la supuesta lavandería sociosanitaria «no ocuparía la superficie de las naves que se pretenden demoler, por lo que la eliminación de los edificios es innecesaria».

«Ni el proyecto está aprobado, ni la financiación garantizada, ni la demolición es imprescindible. Van a destruir patrimonio de valor internacional sin que haya un plan real detrás». «Es la misma historia de siempre: prometer, derribar y dejar un solar vacío. Pasó con las piscinas de Pénjamo, y ahora quieren repetirlo en Nitrastur», denuncia la edil.

El grupo municipal considera que «esta paralización deja en evidencia la improvisación, la opacidad y la falta de rigor técnico del gobierno local», e insta al Ayuntamiento a asumir responsabilidades políticas por haber remitido al Principado una tramitación errónea y sin garantías legales.