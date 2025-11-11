El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El parque de bomberos de San Martín del Rey Aurelio, ubicado en El Entrego E. C.

El parque de bomberos de San Martín del Rey Aurelio alerta de falta personal: «Compromete la seguridad de los vecinos»

La formación Arranca Samartín reclama al pleno tomar medidas para garantizar más efectivos

Marta Varela

El Entrego

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:50

Comenta

El funcionamiento habitual del parque de Bomberos de San Martín del Rey Aurelio dista mucho de ser el idóneo. Así se lo han transmitido los propios bomberos al grupo municipal de Arranca San Martín en una visita realizada este lunes. Tras conocer la realidad del parque, único en el valle del Nalón que presta atención continuada, el edil Jonathan García expresó que «su operativa diaria compromete la seguridad de los vecinos». Esto se debe a que hay una plantilla escasa.

