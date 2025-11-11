El parque de bomberos de San Martín del Rey Aurelio alerta de falta personal: «Compromete la seguridad de los vecinos»

El funcionamiento habitual del parque de Bomberos de San Martín del Rey Aurelio dista mucho de ser el idóneo. Así se lo han transmitido los ... propios bomberos al grupo municipal de Arranca San Martín en una visita realizada este lunes. Tras conocer la realidad del parque, único en el valle del Nalón que presta atención continuada, el edil Jonathan García expresó que «su operativa diaria compromete la seguridad de los vecinos». Esto se debe a que hay una plantilla escasa.

El principal problema al que se enfrentan a diario es que desde la dirección de Bomberos de Asturias «mueven de forma habitual a bomberos del parque samartiniego a otros parques». Es lo que el Principado denomina trabajo en red, medida que justifican asegurando que esta organización logra una respuesta más rápida y eficaz en todo el territorio asturiano. La repercusión es que «mientras se habla de que el parque tiene 8 efectivos disponibles, la realidad es que de manera continua solo hay 4 o 5 bomberos en el parque», apunta García. Lo que significa que el equipamiento «está sistemáticamente por debajo del ratio mínimo necesario».

Desde Arranca San Martín la actual situación se analiza de otra manera. Consideran que con 4 o 5 efectivos en el parque se produce una «incapacidad para atender múltiples emergencias». Recuerdan que el parque de San Martín cubre un territorio muy extenso, por lo que «en el caso que se produzcan dos incidentes simultáneamente, o con poca diferencia de tiempo, el personal disponible sería claramente insuficiente para acudir a los dos».

También expresan que se produce «una dependencia de refuerzos con tiempos de respuesta elevados». Y es que, siguiendo el modelo del Principado, ante una incidencia grave pueden venir de apoyo otros parques asturianos, pero advierten: «Los tiempos de llegada son de un mínimo de unos 40 minutos», lo que tiene como consecuencia «un riesgo inasumible en una emergencia donde cada segundo cuenta».

«Esta práctica no es solo una cuestión de gestión, sino un riesgo real para la seguridad ciudadana y patrimonial», asevera García, que advierte que «jugar con las ratios de personal es, literalmente, jugar con fuego». Ante esta situación, esta formación política plantea al pleno municipal de San Martín del Rey Aurelio tres cuestiones a llevar a cabo en el menor tiempo posible para que «los vecinos reciban un servicio de emergencias adecuado». Así, apuestan por «exigir explicaciones claras y concretas al Principado sobre la política de movilidad de los efectivos que deja el parque del concejo mermado de forma habitual». Reclaman a dicha institución «el cumplimiento estricto de las ratios de personal del parque, poniendo fin a la práctica de traslados que lo dejan en una situación de vulnerabilidad». Y por último, se pide al resto de la corporación trasladar a la Consejería que «los ciudadanos de San Martín del Rey Aurelio estamos pagando un servicio de bomberos que, en la práctica, no recibimos en su plenitud».

No es la primera vez que desde este parque se alerta de la falta de personal. Hace un año explicaban que «somos cuatro efectivos para cubrir una extensión que abarca a más de 80.000 habitantes, desde Riaño –Langreo– hasta Tarna, Bimenes y apoyando a la comarca del Caudal, Siero y Nava. No podemos dar un mínimo de seguridad». En pocas horas se aumentó en uno los efectivos del parque pero el problema persiste, ya que entienden que ante una salida a un incendio tendría haber un conductor, alguien en la bomba, dos que accedan al inmueble, otros dos de seguridad.