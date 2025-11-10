El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La zona renaturalizada por el Principado con el arroyo El Fresno en el centro. M. V.
Langreo

«Pénjamo necesita un revulsivo para no desaparecer», claman los vecinos

El Ayuntamiento de Langreo estudia pedir al Principado que les ceda los terrenos de las antiguas piscinas para construir otra.

Marta Varela

Langreo

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:40

Comenta

El barrio felguerino de Pénjamo lleva años en una decadencia que los vecinos intentan frenar. Con el cierre de las piscinas, en 2010, y ... las canchas deportivas exteriores, desaparecieron dos bares, una tienda y un quiosco; es decir, casi todos los negocios de la zona. Solo se mantiene abierto un bar.

