«Pénjamo necesita un revulsivo para no desaparecer», claman los vecinos

El barrio felguerino de Pénjamo lleva años en una decadencia que los vecinos intentan frenar. Con el cierre de las piscinas, en 2010, y ... las canchas deportivas exteriores, desaparecieron dos bares, una tienda y un quiosco; es decir, casi todos los negocios de la zona. Solo se mantiene abierto un bar.

«Nos convertimos en un barrio dormitorio; necesitamos un revulsivo para no desaparecer», sostienen los vecinos. Y es que el último varapalo, adelantado por EL COMERCIO, es que no podrán ser construidas en la zona elegida por el Consistorio unas nuevas piscinas, es decir, en el área recreativa cercana a las antiguas instalaciones que han sido derribadas por su propietario, el Principado de Asturias.

Los vecinos entienden que alguien les tiene que dar una solución. El alcalde de barrio, Julio García, apunta que en una reunión mantenida con miembros del equipo de gobierno «tras confirmarnos que las piscinas no se pueden hacer en el suelo que estaba en estudio, nos ha comentado que hay pendiente una reunión con la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, en la que presumiblemente le van a pedir la cesión de los terrenos para poder hacer la piscina, que es un proyecto que ya tienen hecho y les gustaría materializar». Idea que ratifica el responsable del área de Urbanismo en Langreo, José Antonio Cases, que indicó que «nuestra intención es explorar otros enclaves en la zona de Pénjamo, ya que en los terrenos de nuestra propiedad es inviable económicamente realizar ninguna construcción». Al tiempo que reconocía que «conocer que no podíamos desarrollar ahí el proyecto fue un jarro de agua fría. Es un proyecto en el que creemos».

Además, el Consistorio sigue adelante con sus planes de conseguir financiación, en torno a un millón de euros, para construir «unas piscinas de verano con zona de restauración que se mantendrían solas».

Pero los vecinos quieren ir más allá: «no nos conformamos con promesas, así que vamos a reclamar a la directora general de Deportes que cumpla con lo que nos prometió en una visita al barrio y construya unas canchas deportivas». Pénjamo fue durante décadas la gran área deportiva del municipio con una gran actividad diaria de la que ya sólo queda el recuerdo.