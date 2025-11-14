Seis vehículos destrozados tras una persecución policial en Langreo: «Fue rebotando de coche en coche» El suceso ocurrió en torno a la una y media de la mañana en la calle El Norte. Una furgoneta huía de la Policía Local y choco contra varios turismos

Seis vehículos que se encontraban aparcados en la felguerina calle Norte, en el concejo de Langreo, quedaron destrozados esta madrugada tras ser embestidos por una furgoneta que estaba siendo perseguida por la Policía Local. El vehículo perseguido estaba ocupado por un hombre que, tras el accidente, intento huir a la carrera. Los agentes policiales pudieron detenerlo a los pocos metros de donde se produjo el accidente.

El episodio ocurría alrededor de la una y media de la madrugada. Uno de los vecinos relata que comenzó «a escuchar un ruido de un coche acelerando y de repente golpes y golpes». «Al asomarme a la ventana ya vi a la policía con un hombre y varios coches muy destrozados», cuenta. Según sus apreciaciones la furgoneta que «circulaba a toda velocidad perdió el control y fue rebotando de coche en coche hasta que paro».

