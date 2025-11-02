La pionera nueva red de geotermia de Mieres estará lista el próximo mes

Avanzan las obras para la ampliación de la red de geotermia en Mieres. El alcalde del municipio, Manuel Ángel Álvarez (IU), señala que la ... previsión es que los trabajos concluyan el próximo diciembre. Después, será Hunosa la encargada de su entrada en funcionamiento con el apoyo de calderas de biomasa instaladas en el lavadero de El Batán.

Esta red nace con el objetivo de impulsar la eficiencia y el ahorro energético y avanzar en sostenibilidad, se destacó desde el Ayuntamiento. Una actuación que, con una inversión de 3,4 millones de euros, permitirá instalar la infraestructura necesaria para la distribución de energía limpia a una veintena de edificios públicos del concejo y hará que Mieres cuente «con una de las redes más importantes y potentes de calefacción por distrito de Europa». Se trata de un sistema centralizado que suministra calor a través de una red de tuberías utilizando fuentes de energía renovables y eficientes.

En concreto, en estos momentos los trabajos que se están realizando se centran en implantar este sistema de distribución, con la instalación de tuberías, arquetas y la creación de subestaciones hidráulicas de intercambio de potencia. «Un proyecto innovador que mira hacia el futuro para aprovechar las fuentes de energía limpia, reduciendo así emisiones de dióxido de carbono y ahorrando costes». Esta red de calefacción se extenderá por varias calles para proveer, por tanto, de calefacción y agua caliente sanitaria a edificios públicos, y las obras que se están desarrollando incluyen todas las actuaciones necesarias para que esta infraestructura sea una realidad, ofreciendo servicios básicos como calefacción o agua caliente sanitaria a distintas instalaciones.

Centros educativos, equipamientos y servicios públicos, los dos centros de salud del casco urbano o instalaciones deportivas se verán beneficiados por esta actuación, que es financiada por el Instituto para la Transición Justa con fondos Next Generation.