El suelo elegido en Pénjamo para construir una nueva piscina no es apto

En octubre de 2025 se cumplieron quince años del cierre por parte de su propietario, el Principado, del complejo deportivo de Pénjamo, en Langreo. ... La razón esgrimida: que no podía mantenerse su uso. Los datos ofrecidos apuntaban a unos gastos anuales de 343.000 euros, a los que no se podían hacer frente con los 52.620 euros de ingresos. Desde entonces la lucha vecinal para su recuperación fue constante, con promesas que se fueron incumpliendo. Además de las dos piscinas públicas al aire libre, una de ellas olímpica, las instalaciones contaban con una piscina climatizada y una cancha polivalente de tenis y fútbol sala. Hoy todo ha quedado reducido a una zona verde con un riachuelo sin apenas agua que vertebra el amplio espacio. Ahora, el Ayuntamiento de Langreo estudia construir una nueva piscina, pero un informe preliminar indica que el suelo elegido no es el apropiado.

¿Cómo se ha llegado a esto?. Un pequeño arroyo, que llevaba décadas soterrado a su paso por el complejo deportivo y de ocio, por recomendación de la Confederación Hidrográfica, tenía que ser regenerado dejándolo al aire libre antes de acometer cualquier actuación en la zona. El Principado encargó en octubre de 2019 un «estudio hidráulico del estado actual y de la propuesta de trazado a cielo abierto del arroyo del Fresno», siguiendo dicha recomendación.

El 2025 las máquinas entraban en el área recreativa de Pénjamo para comenzar su derribo en febrero. La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado, Vanessa Gutiérrez, y el alcalde de Langreo, Roberto García, acudieron al inicio de los trabajos, que ejecutó la empresa Excade en unos cinco meses. El proceso de demolición tuvo un coste estimado de 300.000 euros. A día de hoy, el entorno se ha habilitado como zona verde de esparcimiento para los vecinos. Pero para ellos no es suficiente.

Atendiendo a las demandas vecinales, en 2023 el Ayuntamiento de Langreo aseguraba que habría piscina en Pénjamo una vez el Principado ejecutase las labores de recuperación del recinto y se cediese el terreno al Ayuntamiento. Como adelantó EL COMERCIO este año, el consistorio langreano licitaba por 6.600 euros la elaboración del documento que debe analizar el suelo donde se pretende construir las futuras piscinas al aire libre en el entorno del área recreativa del barrio felguerino de Pénjamo. Los trabajos se desarrollaron el pasado mes de septiembre. Los vecinos recelaban del lugar, y finalmente parece que sus peores presagios se han cumplido. Un informe preliminar desvela que la zona no es apropiada para acometer la construcción de una piscina al aire libre.

Este es el tercer gran golpe a los planes municipales después de que a principios de año el Instituto para la Transición Justa denegase la subvención que había solicitado el Ayuntamiento para acometer la obra. Meses más tarde el concurso convocado para elaborar un estudio geotécnico de los terrenos en los que se pretende construir el equipamiento deportivo ha quedado desierto. El gobierno de IU siguió adelante en solitario, apoyado por el resto de formaciones políticas y el empuje vecinal. Si se logró que en una segunda convocatoria una empresa se interesase al tiempo que el gobierno local de Langreo anunciase estar buscando nuevas vías de financiación para construir la nueva piscina al aire libre. Ahora, sin una financiación concreta y sin un espacio para construirla se desconocen los nuevos pasos a dar. Todo indica que en Pénjamo no hay un lugar adecuado para dicha instalación, en gran parte porque el arroyo de El Fresno atraviesa la parcela.