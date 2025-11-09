El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Operarios el pasado mes de septiembre realizando prospecciones en la zona donde se había pensado instalar una nueva piscina . V,
Langreo

El suelo elegido en Pénjamo para construir una nueva piscina no es apto

El Ayuntamiento de Langreo se comprometió a estudiar construir una nueva piscina tras el derribo de las instalaciones deportivas. El proyecto carece de financiación y ahora parece que también de suelo apropiado

Marta Varela

Langreo

Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:19

Comenta

En octubre de 2025 se cumplieron quince años del cierre por parte de su propietario, el Principado, del complejo deportivo de Pénjamo, en Langreo. ... La razón esgrimida: que no podía mantenerse su uso. Los datos ofrecidos apuntaban a unos gastos anuales de 343.000 euros, a los que no se podían hacer frente con los 52.620 euros de ingresos. Desde entonces la lucha vecinal para su recuperación fue constante, con promesas que se fueron incumpliendo. Además de las dos piscinas públicas al aire libre, una de ellas olímpica, las instalaciones contaban con una piscina climatizada y una cancha polivalente de tenis y fútbol sala. Hoy todo ha quedado reducido a una zona verde con un riachuelo sin apenas agua que vertebra el amplio espacio. Ahora, el Ayuntamiento de Langreo estudia construir una nueva piscina, pero un informe preliminar indica que el suelo elegido no es el apropiado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  2. 2 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  3. 3 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor y «apasionado defensor de la palabra»
  4. 4 «La jubilación será para los que trabajaron, yo me lo pasé muy bien»
  5. 5

    Pasionaria vuelve a Asturias
  6. 6 Entre fuertes corrientes y cataratas: complicado rescate a dos espeleólogos atrapados en una cueva de los Picos de Europa
  7. 7

    El Principado, a la UE: «Es un error de bulto» creer que ya hay trenes a 200 por hora
  8. 8

    La UE cree que ya hay trenes a 200 por hora en Asturias y un diputado intenta corregir el error para no perder ayudas
  9. 9 Las luces de Navidad en Gijón: desde arcos con guirnaldas en el Muro hasta globos gigantes en El Natahoyo
  10. 10 Muere Jesús Bernal, el atleta gallego que corrió 2.500 pruebas por todo el país

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El suelo elegido en Pénjamo para construir una nueva piscina no es apto

El suelo elegido en Pénjamo para construir una nueva piscina no es apto