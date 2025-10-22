El Plan General de ordenación urbana de Mieres recibe 600 consultas

La Oficina de Información del Plan General de Ordenación (PGO) de Mieres atendió durante el periodo de información pública casi 600 consultas. La mayor parte ... presenciales, sólo en torno a un centenar fueron a través del correo electrónico. La oficina ha estado abierta desde el 19 de agosto y cerró este miércoles sus puertas.

El gobierno local ya había anunciado «luz y taquígrafos para informar sobre el Plan General, responder consultas y aclarar dudas» y la apertura de este local «fue un paso esencial y necesario tal como confirman los datos de personas atendidas».

Además de esto, el Ayuntamiento puso en marcha durante todo este proceso una campaña informativa, con el envío de información a todos los hogares del concejo y asambleas informativas por todo el territorio. Unas reuniones en las que participaron más de 200 personas y a las que hay que sumar los encuentros sectoriales mantenidos durante este periodo para explicar detalles concretos del Plan a determinados colectivos y entidades.

El balance del periodo de información pública es, por tanto, positivo: «Dijimos que queríamos explicar el plan con luz y taquígrafos y que todas las personas pudieran acceder a la información, realizar consultas y presentar alegaciones y no hemos escatimado esfuerzos para que así fuera», señaló la concejala responsable del área de Desarrollo Urbano Sostenible, Marta Jiménez. Además, la edil incidió en que la base de todo este proceso ha sido «la transparencia y la participación de los vecinos».

«Paso importante»

La aprobación inicial y el periodo de información pública del PGO eran para el Ayuntamiento «pasos importantes en nuestra apuesta por un urbanismo moderno y sostenible». Un documento –que ahora seguirá su tramitación– que «plantea crecer hacia dentro y regenerar antes de expandir, promoviendo la rehabilitación de vivienda, la regeneración urbana». También, a movilización de suelo disponible para la construcción de 400 nuevas viviendas «a precio asequible y desbloqueando Oñón, Requejo y La Villa».

Otros ejes importantes son la accesibilidad, la apuesta por la actividad empleo para generar empleo y la protección de la actividad industrial. «Nuestros objetivos son ganar población, garantizar calidad de vida y generar empleo y este Plan General es un paso importante en esta dirección», señaló Jiménez.