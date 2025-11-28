El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, el consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez y el alcalde de Laviana, Julio García, junto a trabajadores de Redeia, durante la visita a las obras de desmantelamiento de la línea Lada-Velilla.

«La futura red eléctrica reforzará a Asturias para asegurar la descarbonización y el tejido productivo»

La presidenta de Red Eléctrica de España visita las obras de desmantelamiento de la línea Lada-Velilla, que nunca llegó a entrar en funcionamiento

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:35

La línea eléctrica Lada-Velilla, que nunca llegó a entrar en funcionamiento, será historia a finales del próximo año si todo avanza según lo previsto. ... Su desmantelamiento se inició el pasado mes de febrero en respuesta a una «petición histórica del Principado y de los ayuntamientos afectados» y muestran el «compromiso con Asturias», ha destacado la presidenta de Red Eléctrica de España (Redeia), Beatriz Corredor, durante una visita celebrada este viernes a las obras de desmontaje de la instalación en la que ha estado acompañada por la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, y el alcalde de Laviana, Julio García.

