«La futura red eléctrica reforzará a Asturias para asegurar la descarbonización y el tejido productivo»

La línea eléctrica Lada-Velilla, que nunca llegó a entrar en funcionamiento, será historia a finales del próximo año si todo avanza según lo previsto. ... Su desmantelamiento se inició el pasado mes de febrero en respuesta a una «petición histórica del Principado y de los ayuntamientos afectados» y muestran el «compromiso con Asturias», ha destacado la presidenta de Red Eléctrica de España (Redeia), Beatriz Corredor, durante una visita celebrada este viernes a las obras de desmontaje de la instalación en la que ha estado acompañada por la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, y el alcalde de Laviana, Julio García.

Corredor ha asegurado que estas obras preparan a Asturias para el futuro porque «permiten alinear el territorio con la red futura prevista en la Planificación 2025-2030, que reforzará la capacidad de la red eléctrica asturiana para asegurar la descarbonización y desarrollo del tejido productivo en el Principado». Estas declaraciones se producen unos días después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abriese un expediente informativo para analizar la crítica situación de la red eléctrica en el centro de Asturias. Así lo apuntaba en una reciente resolución, en la que se advierte de la «saturación» de la infraestructura en la zona central de la región e incluso del «riesgo para la seguridad del suministro en caso de fallo simple, en la época estival». Es más, se daba traslado al Ministerio de Transición Ecológica y a la consejería del ramo en el Principado «a efectos de la planificación para la pronta resolución».

Lastra, por su parte, ha destacado que el desmontaje de la línea es «una gran noticia muy esperada y muy demandada por toda la sociedad asturiana y por todas las instituciones». La delegada ha recordado en declaraciones recogidas por Europa Press que la petición de eliminar la línea venía de tiempo atrás y que «el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, trasladó en varias ocasiones al Gobierno de España y a la propia Beatriz Corredor la necesidad del desmantelamiento de esta línea que nunca llegó a entrar en funcionamiento por distintos avatares».

«Creo que este es el ejemplo de la cooperación institucional que se necesita, de la lealtad institucional, de cómo las cosas, de una manera coordinada, salen bien y salen adelante», ha subrayado, antes de agradecer «la labor y el compromiso» de Corredor. «Cada vez que viene a Asturias es para traer buenas noticias. Ven más, Beatriz, porque siempre traes buenas noticias para Asturias, para su industria y para la sociedad asturiana en su conjunto», ha añadido.

Lastra ha señalado que los trabajos contarán con unos 30 operarios y que se espera su finalización a finales del próximo año, «aunque la orografía y la climatología de la zona pueden alargar los plazos». Ha repasado además que «los trabajos comenzaron en febrero» y ha recalcado la «celeridad, el compromiso y la colaboración» de Redeia en el proceso.

Siete millones de euros

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo ha destacado los trabajos que está desarrollando REE para el desmantelamiento de una línea que atraviesa seis municipios asturianos y ha aprovechado para agradecer a la compañía su compromiso de cara al refuerzo de las infraestructuras eléctricas en el Principado en el marco de la nueva planificación energética a 2030.

Red Eléctrica destina alrededor de siete millones de euros al desmantelamiento de esta infraestructura que atraviesa seis concejos asturianos: Langreo, Mieres del Camino, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso.

La línea de alta tensión de 400 kV Lada-Velilla se autorizó y declaró de utilidad pública en 1986, pero nunca llegó a entrar en servicio por causas ajenas a Red Eléctrica. Su retirada responde a una petición histórica del Gobierno de Asturias y es el resultado de una buena colaboración entre el gobierno autonómico y la empresa.