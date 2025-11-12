El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una de las múltiples actividades que se realizan en e patio del Liceo, en Mieres E. C.

El PP de Mieres plantea el uso del patio del Liceo los domingo como aparcamiento

La propuesta recoge que esta medida se aplicaría únicamente de 9 a 15 horas y siempre que no se desarrollen actividades incompatibles, como las deportivas o infantiles.

Marta Varela

Mieres

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:06

Comenta

El problema habitual de la falta de aparcamiento en el centro urbano de Mieres se agudiza los domingos con mercado semanal y en especial en ... los últimos que coincide con obras en el centro urbano. Ante esta circunstancia, el Partido Popular de Mieres propondrá al Pleno la habilitación temporal de la parte lateral del patio del colegio Liceo como zona de aparcamiento público los domingos de mercado. El PP matiza que se refiere «a la parte del patio sin líneas de canchas ni porterías».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  2. 2 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  3. 3 El crimen del ganadero de Ribadesella: dos meses con más incógnitas que certezas
  4. 4

    La operación contra los narcos que tirotearon a la Policía en Toledo suma ocho detenidos y nuevos registros en Gijón
  5. 5

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  6. 6

    El cerco fiscal a los grandes tenedores de vivienda afecta a 479 propietarios en Asturias
  7. 7

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón
  8. 8 Pelea a botellazos y con sillas por los aires: detienen a tres radicales del Sporting en Gijón y a 13 del Racing en Santander
  9. 9

    Cuenta atrás para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo
  10. 10

    Los narcos de Gijón tiroteados en Toledo habían viajado para cometer un secuestro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PP de Mieres plantea el uso del patio del Liceo los domingo como aparcamiento

El PP de Mieres plantea el uso del patio del Liceo los domingo como aparcamiento