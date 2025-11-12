El PP de Mieres plantea el uso del patio del Liceo los domingo como aparcamiento

El problema habitual de la falta de aparcamiento en el centro urbano de Mieres se agudiza los domingos con mercado semanal y en especial en ... los últimos que coincide con obras en el centro urbano. Ante esta circunstancia, el Partido Popular de Mieres propondrá al Pleno la habilitación temporal de la parte lateral del patio del colegio Liceo como zona de aparcamiento público los domingos de mercado. El PP matiza que se refiere «a la parte del patio sin líneas de canchas ni porterías».

La propuesta recoge que esta medida se aplicaría únicamente de 9 a 15 horas y siempre que no se desarrollen actividades incompatibles, como las deportivas o infantiles. La iniciativa busca ofrecer un respiro a la enraizada falta de aparcamiento en el concejo; un problema que, según el PP, se ha visto agravado por las obras que se están realizando en la villa.

El concejal popular Víctor Ferreira destacó que la propuesta del PP no es una solución estructural, pero sí una medida «fácil, de sentido común y sin coste elevado». La formación política insiste en que esta apertura se lleve a cabo, al menos, mientras duren las obras en el municipio.

Ferreira explicó que habilitar esta zona podría suponer entre 20 y 30 plazas adicionales, lo que significaría «un pequeño alivio para vecinos, visitantes y comerciantes durante las horas de mayor afluencia al mercado dominical». El edil criticó la «falta de previsión y sensibilidad» del equipo de gobierno ante el problema, lamentando que muchos vecinos «desisten de venir al centro porque no tienen dónde aparcar».