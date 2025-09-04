El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Atascos en la autopista 'Y' por el accidente de un motorista en Serín
Pista de tierra batida en Mieres. E. C.

Las primeras pistas de tierra batida de las cuencas, a punto de inaugurarse en Mieres

Esta actuación que ha contado con presupuesto de 547.000 euros

E. C.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:53

Las que serán las primeras pistas de tierra batida de las cuencas están ya casi listas para entrar a jugar. Se ubican en Mieres y ... se enmarcan dentro de la denominada tercera fase de la Ciudad del Tenis de La Riquela. Las obras están prácticamente finalizadas, destacaron en las concejalías de Desarrollo Urbano Sostenible y Deportes que dirigen Marta Jiménez y César Menéndez respectivamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Atracan a mano armada un quiosco en Oviedo y retienen a una empleada
  3. 3 Vecinos de Llanes convocan una protesta por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España
  4. 4 Dos heridos en un accidente entre una moto y un coche en Gijón
  5. 5 Herido grave el conductor de un camión en un accidente en los túneles de Riaño
  6. 6 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  7. 7 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle
  8. 8 Absueltos los dos policías de Gijón acusados de detención ilegal a una esteticista
  9. 9 Recogen 30 toneladas de ocle en plena noche en la playa de San Lorenzo de Gijón
  10. 10 Programación de las Fiestas de San Mateo en Oviedo: fechas, conciertos y otras actividades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las primeras pistas de tierra batida de las cuencas, a punto de inaugurarse en Mieres

Las primeras pistas de tierra batida de las cuencas, a punto de inaugurarse en Mieres