Las primeras pistas de tierra batida de las cuencas, a punto de inaugurarse en Mieres

Las que serán las primeras pistas de tierra batida de las cuencas están ya casi listas para entrar a jugar. Se ubican en Mieres y ... se enmarcan dentro de la denominada tercera fase de la Ciudad del Tenis de La Riquela. Las obras están prácticamente finalizadas, destacaron en las concejalías de Desarrollo Urbano Sostenible y Deportes que dirigen Marta Jiménez y César Menéndez respectivamente.

De hecho, ya se está trabajando en poner a punto los últimos detalles de esta actuación que ha contado con presupuesto de 547.000 euros.

Además de las de dos pistas de tenis de tierra batida, se han acometido como otras obras complementarias como la urbanización de la zona o la construcción de una instalación como almacén de tierras para el mantenimiento de estas pistas. Esta actuación está financiada a través del Instituto para la Transición Justa con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y supone «seguir avanzando en el objetivo del gobierno local de ofrecer mejores instalaciones y servicios para la práctica deportiva en el concejo». «Un camino en el que se lleva trabajando de manera continua en los últimos años con inversiones constantes en infraestructuras, equipamientos y maquinaria.

El equipo de gobierno de Mieres, de Izquierda Unida, recordó que tiene en marcha cinco millones de euros en inversiones deportivas.