El Principado de Asturias investiga un presunto caso de acoso escolar en San Martín del Rey Aurelio

Un presunto caso de acoso escolar detectado en un instituto de San Martín del Rey Aurelio la semana pasada está siendo investigado desde la ... Consejería de Educación.

La máxima autoridad educativa considera que la actuación de la dirección del centro fue la correcta al activar el protocolo de acoso escolar «de forma inmediata». En estos momentos los hechos están siendo investigados. Además, la consejera de Educación, Eva Ledo, ha encargado un informe sobre el caso al Servicios de Inspección Educativa.

Los hechos se conocían tras interponer una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía la madre de una niña de 14 años, a la que presuntamente acosa una compañera de clase desde el pasado curso escolar. No obstante, su madre no fue conocedora de esta situación hasta hace unos días, tras confesárselo la menor que incluso llegó a autolesionarse en las manos con la cuchilla de un tajador escolar.

La menor que asegura recibir acoso por parte de esta compañera está recibiendo tratamiento psicológico y ya ha sido trasladada a otro centro educativo del valle del Nalón por petición de su familia para intentar «mejorar su actual situación de nerviosismo».