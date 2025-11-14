El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Esquiadores en Fuentes de Invierno. Pardo

El Principado congela, por quinto año, las tarifas de las estaciones de esquí

El precio del 'forfait' diario en Valgrande-Pajares queda en 29 euros y el de Fuentes de Invierno, en los 27

A. F. G.

Oviedo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:13

El Principado anuncia la congelación, por quinto año consecutivo, de las tarifas para las estaciones de esquí, Valgrande-Pajares en Lena y Fuentes de Invierno ... en Aller, tal y como adelantó EL COMERCIO. Los precios públicos se publicaron este viernes en el Boletín Oficial (BOPA); en el anuncio se recoge también el calendario de las temporadas para las instalaciones invernales. «Por tanto, un año más se mantendrán entre las estaciones invernales más económicas de España», se indicó desde el Gobierno regional.

