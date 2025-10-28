El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El detenido tras la muerte de Cristino Prendes en el momento de su entrada al juzgado de Laviana para prestar declaración ante la jueza. Damián Arienza
Laviana

Prisión para 'el portugués', el detenido por la muerte de Cristino Prendes tras una paliza en Barredos

Prestó declaración durante más de media hora ante la jueza y se le atribuye un delito de un homicidio

Marta Varela

Marta Varela

Laviana

Martes, 28 de octubre 2025, 13:56

Prisión provisional comunicada y sin fianza. Es lo que ha decretado la magiestrada titular de la plaza nº1 del Tribunal de Instancia de Laviana para el detenido por la agresión a Cristino Prendes, el hombre que falleció en su domicilio de la localidad de Barredos horas después de la pelea que se desató entre ambos. Pasó a disposición judicial esta misma mañana.

El acusado, al que llaman 'el portugués, ha prestado declaración durante durante aproximadamente media hora. Se le atribuye u delito de homicidio, «sin perjuicio de qie esta calificación se pueda modificar a lo largo de la instrucción». Se procede por tanto a su traslado al centro penitenciario de Asturias.

Los agentes del instituto armado han recabado numerosos testimonios de testigos. Los principales se centran en los testigos del incidente. Uno de ellos habló con EL COMERCIO para explicar, tal y como le contó a los agentes, que «se pegaron delante del bar y el joven de repente salió por la calle paralela al río y volvió por la calle de El Lavaderu con un palo que debió coger en las huertas de atrás y volvió a pegarle ya casi cruzando la carretera».

Asegura que fueron varias personas las que «le vimos darle con un palo. con 'Lupo' ya en el suelo». «Después de que hubiesen discutido y 'Lupo' se pusiese faltante», añade. A pesar de estos interminables golpes nadie llamó ni a la Policía ni a una ambulancia, y eso que reconoce que «había gente a las ventanas, algún negocio abierto y algún coche tuvo que pasar despacio porque los golpes fueron en la calle». La investigación para esclarecer los hechos corre a cargo de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

