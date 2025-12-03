Problemas en el segundo día de esquí en Valgrande-Pajares: la silla de El Brañillín se avería, y deja colgados a varios usuarios

La escasa nieve caída en el entorno de la estación allerana de Fuentes de Invierno permitía su apertura. Pocos esquiadores se acercaron al enclave pero ... los que lo hicieron pudieron disfrutar de una buena jornada. Todo funcionó con normalidad. Tan sólo un incidente con la cobertura telefónica impidieron el pago con tarjeta de crédito.

Mientras, la estación lenense de Valgrande-Pajares muestra su debilidad en el segundo día de esta nueve temporada de esquí. Las averías lastran el funcionamiento de la estación. Tras un retraso en el horario de apertura, por un deficiente funcionamiento de la telecabina, la silla de principiantes dejando a varios usuarios colgados a varios grados bajo cero. La buena actuación de los operarios de Valgrande-Pajares permitieron utilizar un motor auxiliar del telesilla para que los usuarios pudiesen llegar a su destino.

Las incidencias no quedaron ahí, este miércoles en su segundo día de temporada comenzaba con un retraso en la puesta en funcionamiento de los remontes mecánicos debido a que la operación de salida de las cabinas que hubo que repetir. No había transcurrido ni una hora de la puesta en funcionamiento cuando se ha repetido una nueva avería en la silla de principiantes, que había sido reparada. La silla se paró dejando colgados a numerosos esquiadores con temperaturas bajo cero y durante unos quince minutos.

Los concesionarios de Valgrande Pajares, Clubes de esquí, La Asociación de vecinos del Brañillin, Asociación de turismo de la montaña central, y en general los usuarios y agentes implicados en la dinamización del complejo, integrados en la mesa de la nieve, critican estas averías que «lamentablemente condicionarán la temporada».

A su juicio estas averías están «motivadas por la falta de diligencia en unas ocasiones y por una absoluta falta de inversión en mantenimiento por otro lado». Denuncian a demás que «el director de la estación no fue informado por parte del coordinador de remontes de las averías saltándose, así, todos los protocolos».

Además añaden que ambos días, «los de arranque de la temporada con la importancia que ello conlleva; no contaron con la presencia del nuevo director técnico que supuestamente fue contratado para reforzar la plantilla y resolver todos los problemas de gestión de personal que están afectando gravemente al complejo». Se trata de la persona con competencias y responsabilidad para dirigir y coordinar la explotación de la estación, asegurando las condiciones de pistas y medios mecánicos; pero también responsable de la dirección de pisteros, maquinistas y personal de remontes.

Remarcan que no debe quedar en el olvido que «a día de hoy la balsa de la nieve sigue sin repararse y que no hay noticias de que se haya contratado la reposición de una de las bombas que da servicio de nieve a La Hoya de Cuitu Negro». Averías, tienen claro están «motivadas por no haber invertido ni un euro en los mantenimientos más evidentes o en la mejora de la estación. Por todo lo expuesto han solicitado por registro una reunión urgente de la mesa de la nieve en pleno.