En primer término la silla de El Brañillín el primer día de temporada, aún averiada Arnaldo García

Problemas en el segundo día de esquí en Valgrande-Pajares: la silla de El Brañillín se avería, y deja colgados a varios usuarios

Por su parte, Fuentes de Invierno arrancó la temporada este miércoles con normalidad

Marta Varela

Valgrande-Pajares

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:35

La escasa nieve caída en el entorno de la estación allerana de Fuentes de Invierno permitía su apertura. Pocos esquiadores se acercaron al enclave pero ... los que lo hicieron pudieron disfrutar de una buena jornada. Todo funcionó con normalidad. Tan sólo un incidente con la cobertura telefónica impidieron el pago con tarjeta de crédito.

