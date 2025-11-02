'El Rata': el peligroso delincuente que casi mata a un hombre al tirarlo por la ventana en Mieres

Olaya Suárez Gijón Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:00 Compartir

Extremadamente peligroso, con condenas a sus espaldas por intento de asesinato, con dos órdenes de alejamiento hacia sendas mujeres consideradas de riesgo extremo por peligro de muerte y con procedimientos judiciales abiertos por retirarse la pulsera telemática para estar permanentemente localizado. Así es 'El Rata', un conocido y peligroso delincuente de 45 años de Cantabria que actualmente se encuentra interno en el centro penitenciario de Asturias por intentar matar a un hombre en Mieres tirándole por la ventana.

Afronta cuatro años y diez meses por el violento episodio que tuvo lugar en mayo, en un piso de la calle Aller, que los vecinos calificaron de 'narcopiso'. «El investigado, fuera de control, agredió de forma violenta y prolongada a la víctima, causándole importantes lesiones» por las que tuvo que ser intervenido de urgencia en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Al parecer, el motivo del brutal ataque fueron los celos que el cántabro sentía hacia la víctima, que había iniciado una relación con su expareja. «Eres una mierda, te voy a enseñar a respetar a las mujeres y a las personas mayores», le gritaba mientras lo cosía a puñetazos y patadas. El agresor, que le pegaba con supuestos fines didácticos, tiene dos órdenes de alejamiento hacia sendas exparejas, que cuentan con una calificación de 'riesgo extremo' por el Ministerio del Interior por la peligrosidad del individuo, que tiene además procedimientos judiciales abiertos por manipular y retirarse el dispositivo de localización permanente.

Fue precisamente ese uno de los argumentos por los que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha rechazado la puesta en libertad provisional a la espera de que se celebre el juicio por los hechos ocurridos en Mieres. «En dos recientes atestados tramitados por la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Cantabria y el puesto de la Guardia Civil de Suances y Polanco se deja constancia de que hay dos mujeres víctimas de violencia de género que se encuentran en nivel de riesgo extremo por razón de la conducta del investigado, quien además habría retirado el medio telemático que tenía instalado, impidiendo su localización».

Permanecerá en prisión hasta que se celebre el juicio por el delito de lesiones graves causadas al vecino de Mieres. Según relató la mujer que presenció la brutal agresión, «movido por la animadversión que sentía hacia la víctima, se puso unos guantes y empezó a agredirla con golpes por el cuerpo y puñetazos en la cabeza y la cara durante varios minutos, primero en la cocina y luego en el salón». «La víctima permaneció arrodillada en el suelo aterrorizado», recoge la Fiscalía en su escrito de acusación.

Ampliar Los sanitarios evacúan al hombre tras la caída por la ventana. E. C.

Un segundo testigo, amigo del perjudicado, relató que estaba en el portal cuando «escuchó la voz de un varón que profería amenazas y la de la víctima, que agonizaba, lloraba y gritaba de dolor, y que vio salir a la mujer que decía que había un macarra que estaba fuera de control y que no eran capaces de pararlo». A continuación, «escuchó el ruido de un cristal al romperse y vio a la víctima colgando de la ventana, con sangre en la boca y la cara destrozada, pidiendo auxilio, antes de precipitarse a la vía pública». Quedó inconsciente y en un primer momento los testigos creyeron que había fallecido.

Operado de urgencia

El herido sufrió graves lesiones de las que fue atendido inicialmente en el hospital Álvarez-Buylla de Mieres, desde donde fue evacuado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Presentaba lesiones craneoencefálicas, heridas abiertas en la cara, policontusiones y fractura y cúbito y radio. Tuvo que ser operado de urgencia por los cirujanos maxilofaciales y tardó en curar de sus lesiones 112 días. Presenta, además, numerosas secuelas y cicatrices.

Además de los cuatro años y diez meses de cárcel, el ministerio fiscal solicita que se le imponga al delincuente cántabro una orden de alejamiento hacia la víctima por un periodo de seis años. Sumaría así otra orden de la alejamiento. «Se trata de un sujeto altamente peligroso, que suele ir armado, tiene conocimientos en boxeo, abusa de los tóxicos con frecuencia y suma condenas de por asesinato en grado de tentativa», señala el fallo judicial.

