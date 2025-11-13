Reabre el puente de La Llera, en Lena, cerrado desde el año 2000

El puente de La Llera, en Lena, ya está listo. Las obras para que se pueda circular y caminar por él acaban de finalizar ... después de 25 años con esta infraestructura fuera de servicio. Ha sido el Ayuntamiento de Lena quien se ha encargado de financiar este proyecto, con 120.000 euros, cifra de la cual alrededor del 90 por ciento fue cubierta mediante subvenciones del programa Leader de diversas anualidades.

Además de la rehabilitación del puente, que une la zona de La Barraca con La Llera, y el vial, la administración local aprovechó la actuación para crear un nuevo espacio de uso público y esparcimiento para todos los vecinos, con la instalación de nuevo mobiliario urbano.

Seguridad

Así lo explicaba este jueves el equipo de gobierno que encabeza Gemma Álvarez (Izquierda Unida), quien apuntó que este puente «era una reliquia sin uso que teníamos desde el año 2000, más o menos. Después de determinar que seguía siendo seguro, realizamos la inversión necesaria para que finalmente tuviera el uso que siempre debió tener».

Con esta actuación, destacó el equipo de gobierno de Lena, se mejora la accesibilidad para los vecinos que residen en la margen derecha del río, quienes ahora pueden circular con sus vehículos.

El proyecto se dividió en dos fases. La primera consistió en la mejora integral y saneamiento del puente, para lo que se realizó un estudio técnico que confirmó la seguridad de la estructura para el paso de vehículos.

La segunda fase se centró en construir un vial para conectar ambas márgenes del río y facilitar el acceso directo a las viviendas.