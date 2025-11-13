El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La alcaldesa de Lena, Gemma Álvarez, el teniente de alcalde, Roberto Campomanes, y el ingeniero municipal, Carlos Paulín), junto al remozado puente de La Llera. E. C.

Reabre el puente de La Llera, en Lena, cerrado desde el año 2000

Las obras, impulsadas por el Ayuntamiento, costaron 120.000 euros e incluyen la creación de un espacio de uso público

S. G. A.

Pola de Lena

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:51



El puente de La Llera, en Lena, ya está listo. Las obras para que se pueda circular y caminar por él acaban de finalizar ... después de 25 años con esta infraestructura fuera de servicio. Ha sido el Ayuntamiento de Lena quien se ha encargado de financiar este proyecto, con 120.000 euros, cifra de la cual alrededor del 90 por ciento fue cubierta mediante subvenciones del programa Leader de diversas anualidades.

