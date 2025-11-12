Reducir el ruido del tren entre Mieres y Lena con pantallas costará 4,1 millones

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente la Fase IV de los Planes de Acción contra el Ruido de los Grandes Ejes ... Ferroviarios, que son aquellos tramos cuyo tráfico supera las 30.000 circulaciones anuales, y somete a información pública por un periodo de un mes.

En lo que respecta a Asturias este plan abarca una longitud de la línea ferroviaria desde el punto inicial, Pola de Lena, hasta el punto final, Ablaña en Mieres, de 15,05 kilómetros, y que cuenta con seis estaciones de paso.

El estudio prevé que el coste total de las medidas para reducir el ruido será de 4,1 millones de euros. Medidas que se focalizan en la instalación de pantallas antiruido en todo el recorrido.

En total, los dos municipios suman 920 personas expuestas. En el concejo de Mieres hay 819 personas que están expuestas a altos niveles de ruido a causa del tráfico ferroviario. De ellas, 561 personas soportan un nivel alto, es decir más de 55 decibelios. Y 215 aún más, entre 60 y 64; y 43 entre 65 y 69. En Lena, se han contabilizado 101 personas afectadas.

Con este nuevo avance, el Ministerio de Transportes «refuerza su compromiso con la creación de entornos más tranquilos, saludables y sostenibles, donde el bienestar sea una prioridad».

«La lucha contra el ruido no solo contribuye a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, sino que también promueve un modelo de movilidad más respetuoso con el medio ambiente y con las comunidades por las que discurren las grandes infraestructuras ferroviarias», añade.