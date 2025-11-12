El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Pantallas contra el ruido que instala Transportes en zonas ferroviarias E. C.

Reducir el ruido del tren entre Mieres y Lena con pantallas costará 4,1 millones

Transportes somete a información pública la Fase IV de los Planes de Acción contra el Ruido de los Grandes Ejes Ferroviarios

Marta Varela

Mieres/Lena

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:30

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente la Fase IV de los Planes de Acción contra el Ruido de los Grandes Ejes ... Ferroviarios, que son aquellos tramos cuyo tráfico supera las 30.000 circulaciones anuales, y somete a información pública por un periodo de un mes.

