Responsables municipales en el argayo de Escobio. E. C.

Reparación de los daños que provocó el argayo de Escobio, en San Martín

Ya se han arreglado los destrozos del desprendimiento de San Vicente

Marta Varela

Escobio

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:08

Las obras de reparación de los daños del argayo de Escobio, en San Martín del Rey Aurelio, comenzarán en unos días, con un plazo de ... ejecución de dos meses y un presupuesto de 83.364 euros; cifra sufragada a través de una subvención concedida por la Dirección General de Cooperación Local y Seguridad del Principado de Asturias.

