Reparación de los daños que provocó el argayo de Escobio, en San Martín

Las obras de reparación de los daños del argayo de Escobio, en San Martín del Rey Aurelio, comenzarán en unos días, con un plazo de ... ejecución de dos meses y un presupuesto de 83.364 euros; cifra sufragada a través de una subvención concedida por la Dirección General de Cooperación Local y Seguridad del Principado de Asturias.

Los trabajos consistirán en corregir el hundimiento en el camino de acceso a Escobio, que se produjo como consecuencia de las fuertes lluvias acaecidas a principios de este año, que causaron un considerable deterioro del terraplén y de talud en un tramo de unos 20 metros. La obra resolverá los accesos a una de las viviendas de la zona cuya comunicación se había visto afectaba por el corrimiento de tierra.Según se recoge en la memoria del proyecto, «el muro de hormigón existente se encuentra medio volcado y la finca, amenazada con aumentar el corrimiento». Para corregirlo «se construirá una pantalla con bloques de hormigón prefabricado en el talud del desmonte y un zuncho de hormigón hincado sobre carriles en la zona del terraplén».

Por otro lado, una vez finalizada esta obra se actuará en el argayo de la zona de San Vicente, donde desde hace unos días se levantó un muro nuevo. El desprendimeitno producido el pasado mes de abril está pendiente de la colocación de una barandilla y el hormigonado de unos 17 metros de carretera. El presupuesto total es de 22.900 euros, financiados con fondos municipales.

El alcalde, José Ramón Martín Ardines, y el concejal de Urbanismo, Jairo García, acudieron a la zona afectada en Escobio donde destacaron «la importancia de unos trabajos muy necesarios para cuya ejecución el Ayuntamiento consiguió el apoyo económico del Principado».