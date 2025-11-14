El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Armando Fernández Natal y Carlos Paniceres, tras la firma del acuerdo. E. C.

La residencia del Montepío en Aller promueve la atención desde el arte y la creatividad

La Cámara de Comercio de Oviedo y el Montepío de la Minería sellan un acuerdo para desarrollar este programa de cuidados

E. C.

Oviedo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:15

Comenta

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, manifestó este viernes que la entidad y el Montepío de la Minería «comparten la ... visión de situar a Asturias como líder de la economía del cuidado y en la atención centrada en las personas». Así, se ha reforzado esa alianza con la firma de un convenio en el marco del Laboratorio Ceceoc (iniciativa impulsada por el Principado y las cámaras de Comercio para transformar el modelo de cuidados en la región).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El comerciante gijonés detenido por robar ropa «engañó al repartidor» para que le entregase mercancía
  2. 2 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en una zona verde en Gijón
  3. 3 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  4. 4

    Nadie reclama el cadáver del narco de Gijón muerto en Toledo tras disparar a la Policía
  5. 5

    El Supremo tumba de forma definitiva los argumentos del ERE de Embutidos Vallina
  6. 6 Seis vehículos destrozados tras una persecución policial en Langreo: «Fue rebotando de coche en coche»
  7. 7

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  8. 8

    El Principado ofrece 13 millones para garantizar todas las rutas internacionales del aeropuerto de Asturias
  9. 9

    La alcaldesa de Gijón asume la responsabilidad de buscar «una solución de consenso» para trasladar el Albergue Covadonga
  10. 10 El Robledo reabrirá en 2027 como hotel de cuatro estrellas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La residencia del Montepío en Aller promueve la atención desde el arte y la creatividad

La residencia del Montepío en Aller promueve la atención desde el arte y la creatividad