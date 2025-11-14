La residencia del Montepío en Aller promueve la atención desde el arte y la creatividad

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, manifestó este viernes que la entidad y el Montepío de la Minería «comparten la ... visión de situar a Asturias como líder de la economía del cuidado y en la atención centrada en las personas». Así, se ha reforzado esa alianza con la firma de un convenio en el marco del Laboratorio Ceceoc (iniciativa impulsada por el Principado y las cámaras de Comercio para transformar el modelo de cuidados en la región).

El acuerdo de colaboración fue suscrito por Paniceres y el presidente del grupo Montepío de la Minería, Jesús Armando Fernández Natal, 'Mandi', bajo el título Arte, memoria y cuidados en comunidad. El proyecto promueve el trabajo con personas mayores desde la creatividad, los recuerdos y la expresión emocional, poniendo en valor sus historias de vida y su identidad personal. Las actividades se desarrollarán en la Residencia Spa de Felechosa, a través de talleres que ya se han implantado con éxito en otros centros. Los resultados de esta experiencia se mostrarán en una exposición pública en Moreda el próximo mes de diciembre.

Además, el próximo miércoles, la residencia acogerá en directo el 'videopost' En mayúsculas, «un espacio pionero de reflexión sobre los cuidados en Asturias.

Paniceres destacó que el proyecto «no supone ningún coste para la residencia, pero sí aporta un enorme valor afectivo, social y comunitario». Agradeció a Fernández Natal la «excelente relación institucional» que mantienen desde hace años la Cámara y el Montepío. «Es un socio estratégico ejemplar: siempre dispuesto a innovar, a abrir caminos y a colaborar con transparencia».