Robó joyas por valor de 22.000 euros a las personas dependientes a las que cuidaba en Langreo y San Martín del Rey Aurelio La Policía Nacional detiene a una empleada del hogar acusada de robar en 11 domicilios y se investiga su relación con otros 30

Marta Varela Langreo Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:39

Detenida en Langreo por robar joyas por valor de 22.000 euros en las viviendas de las personas dependientes a las que cuidaba. La mujer, que trabajaba como empleada del hogar y auxiliar de ayuda a domicilio, cometió los hurtos en hasta 11 domicilios, tanto de Langreo como de San Martín del Rey Aurelio y la Policía Nacional investiga además su relación con robos en otros 30. Las víctimas eran principalmente personas de avanzada edad y con dependencia, lo que facilitó que las sustracciones pasaran inadvertidas.

La investigación comenzó a principios de septiembre cuando agentes de la Brigada Local de la Policía Judicial detectaron que una mujer realizaba numerosas ventas de joyas de procedencia desconocida. Los efectos vendidos —cadenas, anillos, pendientes, esclavas y otros objetos de valor— presentaban inscripciones y estilos muy diversos, sin ningún elemento común que justificara su posesión, lo que generó las primeras sospechas sobre su origen ilícito.

Una vez identificada, se inició una investigación para determinar su posible implicación en delitos contra el patrimonio. Aunque carecía de antecedentes, los indicios señalaban a que podía dedicarse a la recepción o, incluso, estar sustrayendo los objetos directamente. De forma paralela, se examinó su situación laboral, comprobando que desde julio trabajaba para una empresa dedicada a la asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes.

Con esta información, los investigadores contactaron con los usuarios del servicio. Varios de ellos reconocieron como propias algunas de las joyas vendidas, manifestando su sorpresa al no haber advertido en ningún momento la sustracción. Por el momento, se han esclarecido plenamente hurtos en 11 domicilios.

El pasado 7 de noviembre, la Policía Nacional procedió a la detención de la sospechosa cuando se disponía a acceder a uno de los domicilios donde prestaba servicio. Ya en Comisaría, reconoció los hechos y señaló al menos seis domicilios más en los que había sustraído joyas, entregando además diversos artículos que mantenía ocultos en su vivienda.

Los investigadores estiman que, entre julio y octubre, la detenida sustrajo joyas por valor aproximado de 22.000 euros, sin perjuicio del importante valor sentimental de los objetos. La gravedad de los hechos se ve incrementada por la situación de vulnerabilidad de las víctimas, que requerían atención domiciliaria y habían depositado su confianza en la autora, quien se aprovechaba de dicha relación para cometer los hurtos.

Tras instruirse el atestado y comunicar los hechos al Juzgado de Instrucción de Guardia de Langreo y, dado que la detenida reconoció los hechos y entregó los efectos sustraídos, quedó en libertad a la espera de la decisión judicial.

La Policía Nacional solicita la colaboración de los vecinos de La Felguera y Sama de Langreo que reciban servicios de asistencia domiciliaria y sospechen haber sufrido hurtos. Se les invita a acudir a la Comisaría de la Policía Nacional de Langreo–San Martín del Rey Aurelio para comprobar si alguna de las joyas recuperadas pudiera ser de su propiedad. Los efectos se encontrarán expuestos para su identificación en esta dicha comisaría, en calle Conde Sizzo, 1 de La Felguera, de lunes a viernes en horario de 10 a 13 horas y de 17 a 20.