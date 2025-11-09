Las rotondas de Blimea llegan al Defensor del Pueblo por sus «numerosos accidentes»

Las dos rotondas ubicadas en la carretera que atraviesa la localidad samartiniega de Blimea, la AS-387 El Entrego-El Condado, llevan años deteriorándose comprometiendo ... su correcta organización y distribución del tráfico. En cambio, han sido las tristes protagonistas de un gran número de accidentes automovilísticos.

Ante la falta de soluciones, y los constantes accidentes que se producen en ellas, la formación política Arranca San Martín ha derivado el asunto al Defensor del Pueblo. Lo hace entendiendo que se trata de «una situación de grave riesgo para la seguridad vial que afecta a los vecinos».

Remarca que ambas rotondas «llevan años en un estado total de abandono por parte de la administración local», que es la competente de su mantenimiento. Señalan las tres deficiencias graves que a su juicio deberían ser reparadas con rapidez. Se trata de «la falta de señalización vertical», por lo que no hay indicación de su presencia con anterioridad a tener que trazarla. Además se une que en la propia rotonda no se indica «la prioridad del paso, el sentido del giro o la distribución de carriles».

La segunda deficiencia se centra en la señalización horizontal, que es «deficiente», ya que «en condiciones de lluvia o de noche la pintura de los carriles y las marcas viales son poco claras», A esto se suma el tercer inconveniente una «mala iluminación». Lo que desemboca, según esta formación política, en que ambas rotondas son «prácticamente invisibles e intransitables con seguridad durante la noche».

Una conjunción de factores que para Arranca San Martín «genera una situación de extrema peligrosidad que se traduce en numerosos accidentes de tráfico».

Desde esta formación política se lleva años informando al equipo de gobierno de esta situación, y reclamando soluciones. Ante la falta de actuación han decidido llevar el problema al Defensor del Pueblo a quien solicitan que intervenga. En concreto piden que «verifique si el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio incumple sus obligaciones en materia de seguridad vial y de mantenimiento de la vía pública».

Al mismo tiempo solicitan que se inste al Consistorio a que de forma urgente se instale una correcta señalización, se repinten las marcas de la zona y se mejore el alumbrado para garantizar una visibilidad óptima en ambas rotondas.