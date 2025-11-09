El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una de las rotondas de la localidad de Blimea E. C.
San Martín del Rey Aurelio

Las rotondas de Blimea llegan al Defensor del Pueblo por sus «numerosos accidentes»

Se incide en que ambas rotondas «llevan años en un estado total de abandono por parte de la administración local», que es la competente de su mantenimiento.

Marta Varela

Blimea

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:48

Comenta

Las dos rotondas ubicadas en la carretera que atraviesa la localidad samartiniega de Blimea, la AS-387 El Entrego-El Condado, llevan años deteriorándose comprometiendo ... su correcta organización y distribución del tráfico. En cambio, han sido las tristes protagonistas de un gran número de accidentes automovilísticos.

