Un muerto y diez heridos en un atropello en Langreo: así fue el simulacro para evaluar la rápida actuación de los servicios de emergencias El área sanitaria del Nalón responde con éxito a la recreación de un accidente. Un centenar de personas trabajaron coordinadas para que todo funcionase

Marta Varela Langreo Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:36 | Actualizado 14:42h.

Minutos antes de las diez y media de la mañana, un fuerte golpe sacudía la tranquila estación de autobuses de Langreo. Una señora que pasaba por el lugar, al darse la vuelta, constató que se trataba de un atropello múltiple. A las diez y media llamó al 112 para informar de lo sucedido. Así comenzaba esta mañana un simulacro sanitario que puso en marcha el Hospital Valle del Nalón para evaluar la respuesta de los servicios de emergencia dentro de su plan externo de catástrofes. Los profesionales eran desconocedores del simulacro y se iban enterando conforme actuaban, como explicó la gerente del área, Lidia Rodríguez: «No se informó para que la respuesta fuese lo más real posible, y estamos satisfechos con el resultado».

Cerca de dos minutos se tardó en hablar con el 112 y explicarles lo sucedido: «Un coche atropelló a mucha gente, está todo lleno de sangre; es en La Felguera, en la estación de autobuses». El mensaje se repitió hasta en dos ocasiones, mientras los servicios de emergencia ya estaban en marcha. En menos de seis minutos desde la llamada llegaron cuatro efectivos de Bomberos de Asturias, y casi al mismo tiempo efectivos de la Policía Local de Langreo y de la Policía Nacional. Las fuerzas de seguridad se encargaron de regular el tráfico y de acordonar la zona para que pudiesen trabajar los bomberos, ya que los primeros curiosos se agolpaban en la zona, muchos asustados por las sirenas, ya que desconocían que era un simulacro.

Mientras los heridos eran atendidos por efectivos de bomberos, llegaban las ambulancias. Habían pasado once minutos. Las primeras actuaciones confirmaban que había una persona fallecida, cuyo cuerpo estaba debajo del vehículo, dos personas en estado crítico, cuatro graves y otros cuatro heridos leves. Los sanitarios comenzaron a evaluar la gravedad de los heridos y comenzaron a llegar los primeros familiares y amigos que tuvieron que ser sujetados por efectivos policiales para impedir que pasasen al lugar del accidente. Una situación que los vecinos vivieron como real gracias, en gran parte, a cerca de medio centenar de alumnos del Instituto de Emergencias (IEDUCAE) de Transinsa que escenificaron el suceso.

Las ambulancias llegaban con los heridos más graves al Hospital Valle del Nalón sobre las once y once minutos. Habían transcurrido 41 minutos desde el simulado accidente. Al área de urgencias llegaba el primer paciente; estaba en estado crítico con un cristal clavado en el abdomen y fue derivado a quirófano. Le siguieron otros tres pacientes, mientras los responsables de urgencias reclamaban más personas para no dejar desatendida el área. Las carreras por los pasillos del centro hospitalario fueron inevitables y, en segundos, médicos y enfermeras comenzaron a atender a los heridos, mientras eran informados de que se trataba de un simulacro. Al mismo tiempo, llegó una UVI móvil con un paciente real que fue atendido de inmediato, sumando así otro factor al simulacro.

El resultado final fue satisfactorio. Más de un centenar de profesionales implicados entre sanitarios y fuerzas de seguridad. Para la jefa de Urgencias del centro hospitalario, la doctora Begoña de Poo calificó el ejercicio como «perfecto; es un ejercicio muy necesario para los profesionales. Tenemos que ser conscientes de que esto, y algo de mayor impacto, puede suceder y tenemos que estar preparados». Incidió la doctora en que «ahora tenemos que analizar lo que hacemos perfecto y lo que tenemos que mejorar. Por eso un simulacro siempre es bueno. Hemos detectado algunas cosas que analizaremos para mejorarlo». La conclusión: el Hospital Valle del Nalón y el área sanitaria de la comarca están preparados para atender una gran emergencia. A pesar de ello, trabajan para mejorar su respuesta y actuaciones.