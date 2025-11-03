El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Edificio actual, junto al que se construirá otro en Soto de Agues. E. C.

Sobrescobio creará un albergue de montaña en el parque de Redes

Construirá un nuevo edificio junto al albergue municipal ya existente. Cuenta con casi 300.000 euros de presupuesto

S. G. A.

Gijón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:54

El albergue municipal en Soto de Agues (antigua escuela de niñas) será objeto de una profunda transformación, impulsada por el Ayuntamiento de Sobrescobio, con ... la finalidad de habilitar un albergue de montaña en pleno parque natural de Redes. La actuación incluye la construcción de un nuevo ,edificio, de 55,30 metros cuadrados, además de otras actuaciones en el inmueble ya existente. Se busca para hacerlo más sostenible, eficiente, digital, inclusivo y accesible.

