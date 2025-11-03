Sobrescobio creará un albergue de montaña en el parque de Redes

El albergue municipal en Soto de Agues (antigua escuela de niñas) será objeto de una profunda transformación, impulsada por el Ayuntamiento de Sobrescobio, con ... la finalidad de habilitar un albergue de montaña en pleno parque natural de Redes. La actuación incluye la construcción de un nuevo ,edificio, de 55,30 metros cuadrados, además de otras actuaciones en el inmueble ya existente. Se busca para hacerlo más sostenible, eficiente, digital, inclusivo y accesible.

El nuevo edificio contará con fachadas de muros de mampostería y carpinterías exteriores de madera, en la parcela colindante al albergue ya existente. Así, será de planta rectangular, casi cuadrada, de una sola altura y con cubierta inclinada, con pendiente del 30%, a tres aguas.

Se plantea la distribución de dicha nueva edificación en una única planta, que alberga un distribuidor, al que se accede desde el exterior, y desde el cual se puede entrar a dos habitaciones y a un baño, siendo todas las estancias de dicha edificación accesibles.

Por otro lado, para poder establecer un itinerario accesible desde el albergue existente a la nueva edificación, es preciso modificar mínimamente la fachada Este del albergue, convirtiendo uno de los huecos de la sala polivalente de dicho equipamiento en una puerta, que da a un patio, cubierto por un porche, y a una acera que salva la diferencia de cota hasta llegar a la nueva edificación mediante rampas, al 8% de pendiente.

Se plantea construir el porche, de unos 45 metros cuadrados, con materiales y técnicas que lo hagan fácilmente desmontable

Vigas y pilares de madera aserrada, mamparas modulares de vidrio laminar correderas y una cubierta inclinada, con pendiente del 30% a tres aguas, darán forma a ese porche.

Dentro del albergue existente también se realizarán mejoras para una puesta a punto del edificio. Desde dejar piedra vista en paredes no tabiqueras del bar a colocar suelo porcelánico imitación madera en bar y escalera.

También se prevé colocar un sensor de movimiento en las escaleras, entre otras mejoras, que incluyen la instalación de luces led. Terra Ingenieros es la empresa que se ocupará, tras una segunda licitación al quedar desierta la primera, de desarrollar este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 299.999 euros, impuestos incluidos.