La funerario llevándose el cuerpo de la persona fallecida en la estación de Renfe Mieres M. V.

Fallece una persona arrollada por un tren en la estación de Mieres al cruzar por una zona no autorizada

Adif confirma que en torno a las dos y media se suspendió al circulación ferroviaria al ser arrollada una persona que cruzaba por una zona «no autorizada»

Marta Varela

Mieres

Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:52

Una persona fallecida tras haber sido arrollada por un tren cerca de la estación de Renfe en Mieres, cuando cruzaba por un paso no autorizado.

Adif confirma que en torno a las dos y media de la tarde quedaba suspendida temporalmente la circulación ferroviaria en la línea C1, entre Mieres y Ujo, tras un arrollamiento en la vía del tren.

La circulación espera poder reanudarse en torno a las cinco de la tarde.

