Fallece una persona arrollada por un tren en la estación de Mieres al cruzar por una zona no autorizada
Adif confirma que en torno a las dos y media se suspendió al circulación ferroviaria al ser arrollada una persona que cruzaba por una zona «no autorizada»
Marta Varela
Mieres
Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:52
Una persona fallecida tras haber sido arrollada por un tren cerca de la estación de Renfe en Mieres, cuando cruzaba por un paso no autorizado.
Adif confirma que en torno a las dos y media de la tarde quedaba suspendida temporalmente la circulación ferroviaria en la línea C1, entre Mieres y Ujo, tras un arrollamiento en la vía del tren.
La circulación espera poder reanudarse en torno a las cinco de la tarde.