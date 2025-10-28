Testigos de la agresión en Barredos: «El chaval golpeó a 'Lupo', se fue y volvió con un palo para seguir pegándole»

La investigación para esclarecer lo sucedido en la tarde del pasado viernes y que concluyó con el fallecimiento de Cristino Prendes, 'Lupo', el sábado, ... corre a cargo de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Todo parece claro, y se espera que el joven conocido como 'el portugués', detenido horas después de la agresión, pase este martes a disposición judicial en los juzgados de Pola de Laviana.

Los agentes del instituto armado han recabado numerosos testimonios. Los principales se centran en los testigos del incidente. Uno de ellos habló con EL COMERCIO para explicar, tal y como le contó a los agentes, que «se pegaron delante del bar y el joven de repente salió por la calle paralela al río y volvió por la calle de El Lavaderu con un palo que debió coger en las huertas de atrás y volvió a pegarle ya casi cruzando la carretera».Asegura que fueron varias personas las que «le vimos darle con un palo. con 'Lupo' ya en el suelo». «Después de que hubiesen discutido y 'Lupo' se pusiese faltante», añade. A pesar de estos interminables golpes nadie llamó ni a la policía ni a una ambulancia, y eso que reconoce que «había gente a las ventanas, algún negocio abierto y algún coche tuvo que pasar despacio porque los golpes fueron en la calle».

Constatan los testigos que «nunca pensamos que fuera tan grave, no había sangre, y 'Lupo' se fue para su casa caminando con dificultad con un familiar». Cuando sobre las cuatro de la tarde del sábado «conocíamos que había muerto no lo creíamos, nunca pensamos que pudiese morir».

La dueña del bar en el que había estado 'Lupo' pidió, en ese sentido, «justicia». Y aseguró que aunque ella no estaba cuando sucedieron los hechos, está colaborando con la Guardia Civil.

También apuntó que antes de la paliza, 'Lupo' había llegado a romper un vaso y que había dicho a los clientes que era para «pinchar al 'portugués', el detenido por la posterior paliza mortal.

Asimismo, indicó que fue 'Lupo' el que se negó a que llamaran a una ambulancia y que no hubo manera de convencerle para que fuera a recibir atención médica. «'Lupo' era una buena persona y no vamos a dejar que esto quede a un lado», remarcó.