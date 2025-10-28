El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La viuda, a la derecha de la imagen, acompañada por familiares.
Paliza mortal en Laviana

Testigos de la agresión en Barredos: «El chaval golpeó a 'Lupo', se fue y volvió con un palo para seguir pegándole»

Testigos de la agresión relatan cómo fue la paliza mortal mientras que el joven detenido por la muerte de Cristino Prendes en Barredos declara hoy ante la jueza

Marta Varela

Marta Varela

Barredos (Laviana)

Martes, 28 de octubre 2025, 06:33

La investigación para esclarecer lo sucedido en la tarde del pasado viernes y que concluyó con el fallecimiento de Cristino Prendes, 'Lupo', el sábado, ... corre a cargo de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Todo parece claro, y se espera que el joven conocido como 'el portugués', detenido horas después de la agresión, pase este martes a disposición judicial en los juzgados de Pola de Laviana.

