El Tribunal de Cuentas califica de «razonable» la gestión de Hunosa con el plan de empresa

El Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de fiscalización de la actividad de Hunosa en ejecución de su Plan de Empresa 2019–2027 ... durante los ejercicios 2019 a 2022, en el que analiza el grado de cumplimiento de los objetivos de transformación y diversificación de esta sociedad pública del Grupo SEPI, dedicada a gestionar el cierre de las explotaciones mineras de carbón en la cuenca central y promover la transición hacia un modelo energético sostenible.

El Tribunal de Cuentas considera esta fiscalización de interés por las aportaciones públicas que superan los 1.900 millones de euros desde 2010 y por la necesidad de verificar el cumplimiento del Plan de Cierre de la Minería autorizado por la Comisión Europea en 2016.

Hunosa daba a conocer su plan de empresa el diciembre del año pasado, una estrategia dentro de la cual se anunciaban nuevas contrataciones e inversiones por 130 millones hasta 2028. Se trata de una propuesta que busca, decía la hullera pública, garantizar al menos hasta 2050 la pervivencia de la entidad.

En su valoración global el Tribunal de Cuentas destaca que «Hunosa está llevando a cabo una gestión razonable de la aplicación del plan de empresa», aunque sí señala también que se han detectado retrasos por la complejidad y los distintos ámbitos en los que debe intervenir (industrial, técnico, patrimonial y de personal).

El informe concluye que el inicio de la segunda fase del Plan de Empresa, previsto para 2022, se retrasó por la demora de la subasta de energías renovables necesaria para transformar la central térmica de La Pereda en una central de biomasa, considerada actuación clave del plan de empresa, para garantizar el futuro de la hullera pública.

El análisis del Tribunal de Cuentas llega justo, por otra parte, cuando se produce el cese de 31 trabajadores que venían prestando servicio en La Pereda, algo que han criticado con dureza los sindicatos y que Hunosa argumenta en que la central está sin actividad hasta que se ejecute el plan de transformación a biomasa, precisando además que no son personal de plantilla. Volviendo al il informe del Tribunal de Cuentas también se señala que mientras que el Plan de Promoción Industrial y el de Actuación sobre Recursos Mineros y Ambientales (PRARMA) muestran resultados satisfactorios, las actuaciones del Plan Industrial y del Plan de Diversificación «avanzan a menor ritmo de lo previsto, debido principalmente al retraso en la transformación de la central térmica».

El Tribunal sostiene que ha verificado que Hunosa cumple la normativa europea sobre ayudas públicas, especialmente en materia de prejubilaciones y subvenciones vinculadas al cierre de minas. En relación con la plantilla, subraya la necesidad de redimensionar los recursos humanos y reforzar la formación orientada a las energías renovables y la gestión ambiental.

Oportunidad

El informe destaca, asimismo, que la consideración de Hunosa como medio propio de la Administración para la restauración de terrenos degradados por la minería constituye una oportunidad de ingresos sostenida y de contribución a la recuperación ambiental de las cuencas mineras.

También aborda el Tribunal de Cuentas otras cuestiones y en ese sentido ha formulado diversas recomendaciones a la hullera pública, entre las que figuran la necesidad de ajustar costes e ingresos en la central térmica de La Pereda y en el Lavadero Batán para «garantizar su rentabilidad, actualizar los planes de negocio conforme a la evolución del mercado energético y aprovechar su condición de medio propio».