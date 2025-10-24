El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Central de La Pereda. Juan Carlos Román

El Tribunal de Cuentas califica de «razonable» la gestión de Hunosa con el plan de empresa

Formula varias recomendaciones, como la necesidad de ajustar costes e ingresos en la térmica de La Pereda y en el lavadero Batán para garantizar su rentabilidad

Sara García Antón

Gijón

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:30

Comenta

El Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de fiscalización de la actividad de Hunosa en ejecución de su Plan de Empresa 2019–2027 ... durante los ejercicios 2019 a 2022, en el que analiza el grado de cumplimiento de los objetivos de transformación y diversificación de esta sociedad pública del Grupo SEPI, dedicada a gestionar el cierre de las explotaciones mineras de carbón en la cuenca central y promover la transición hacia un modelo energético sostenible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

