La última escuela rural de Lena no desaparecerá, será reparada

La última escuela rural del concejo de Lena, ubicada en el pueblo de Zureda, no desaparecerá como temían los vecinos. El Principado se compromete a ... reparar el edificio. La vuelta de los alumnos a clase es inminente tras comprometerse la consejera de Educación, Eva Ledo, a encargar un proyecto para arreglar la cubierta de la escuela y a iniciar el refuerzo de la cimentación, ya adjudicado por un importe de 62.000 euros.

Lo hizo en una reunión mantenida con la comunidad educativa y el Ayuntamiento de Lena, que por su parte asegura que comenzará este mismo jueves las obras que habilitarán la antigua casa del maestro de Zureda como aula provisional para los niños de la única escuela rural del concejo. Se calcula que en dos o tres semanas el espacio podrá estar operativo para continuar con las clases. La inversión se estima en unos 76.000 euros

Mientras, duren estos trabajos el gobierno del Principado se ha comprometido a contratar un servicio de transporte escolar para que los ocho estudiantes de la escuela Zureda puedan asistir a clase en la sede del centro rural agrupado en la localidad de Campomanes. Intentando minimizar al mínimo los inconvenientes a las familias que el pasado lunes dejaron de enviar a sus hijos a clase tras la caída de tejas del edificio de Zureda, debido al viento y «a un mantenimiento deficientes desde hace años», explicaron. A estas ocho familias se les unieron el martes más de 80 del centro de Campomanes comenzando una huelga que exigía «un calendario real para reparar Zureda y techar la cancha de Campomanes».

No es el único compromiso adquirido con la comunidad educativa. Así, el Ayuntamiento de Lena incluirá en los próximos presupuestos municipales una partida de 50.000 euros para cubrir la cancha del colegio de Campomanes, una reivindicación histórica de las familias y el propio Consistorio.

A este montante económico para Campomanes se sumara una cantidad que se aportará desde la Consejería de Educación. La obra depende de la firma de un convenio entre las dos instituciones que ya se estudia para firmarlo en 2026 y que la obra pueda iniciarse en 2027. La alcaldesa lenense Gemma Álvarez reiteró que «esta instalación es irrenunciable para Lena. La cancha debe cubrirse».

Lena invertirá de fondos propios 126.000 euros con el objetivo de asegurar la continuidad de la escuela rural en Campomanes y en Zureda.