¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un momento de la reunión para buscar soluciones para la escuela rural de Lena. E. C.

La última escuela rural de Lena no desaparecerá, será reparada

El Ayuntamiento destinará fondos propios, 126.000 euros, para asegurar la continuidad de la escuela rural

Marta Varela

Campomanes (Lena)

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:53

Comenta

La última escuela rural del concejo de Lena, ubicada en el pueblo de Zureda, no desaparecerá como temían los vecinos. El Principado se compromete a ... reparar el edificio. La vuelta de los alumnos a clase es inminente tras comprometerse la consejera de Educación, Eva Ledo, a encargar un proyecto para arreglar la cubierta de la escuela y a iniciar el refuerzo de la cimentación, ya adjudicado por un importe de 62.000 euros.

