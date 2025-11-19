La Universidad y Langreo recuperan La Casa de la Buelga para dinamizar el valle del Nalón

En las últimas décadas la langreana Casa de La Buelga, ubicada en el distrito de Ciaño, ha estado ligada a la cultura. Actividad que fue ... decayendo a medida que la Universidad de Oviedo dejaba de programar cursos universitarios en sus instalaciones. Ahora parece renacer con nuevas propuestas, como ser la sede de la Universidad de Mayores y de las cátedras de la Sidra de Asturias y de la Cultura Minera.

La Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Langreo colaboran para «refundar La Casa de la Buelga y convertirla en un eje fundamental de dinamización del Valle del Nalón». Ignacio Villaverde, rector de la institución académica, fue recibido este miércoles por la Corporación langreana, encabezada por Roberto García, alcalde del municipio, para trasladar el futuro papel que desempeñará esta edificación barroca.

La refundación de La Casa de la Buelga se enmarca dentro de la estrategia «UOTerritorio, una iniciativa de la Universidad de Oviedo que tiene por objeto vertebrar espacios, estructuras y programas en aquellos concejos que no tienen campus universitario, como en Langreo». García señaló que «estamos asistiendo al reverdecer de La Casa de la Buelga, que recupera la actividad de la extensión universitaria y suma, por primera vez, dos cátedras. «Es un paso que, sin duda, honra nuestra identidad».

La colaboración entre ambas instituciones persigue establecer en esta comarca minera «un espacio universitario que contribuya a activar la vida cultural, a responder a los retos de Asturias y a ofrecer soluciones a sus problemas». Se materializa también el compromiso de la Universidad de Oviedo con Asturias, su cultura y su patrimonio cultural, mediante la instalación de las cátedras de la Sidra de Asturias y de la Cultura Minera.

La Casa de la Buelga es ya la sede del programa Universitario de Mayores de la Universidad de Oviedo (PUMUO), que «ofertará un mínimo de ocho asignaturas y de ocho talleres». Estando, dos de las asignaturas y dos de los talleres estarán centrados en la cultura sidrera y en la minera.

Además se establecerán sinergias con las instituciones y la comunidad civil «con cursos de extensión, de verano, aulas de extensión, talleres, ciclos de conferencias entre otras propuestas». Servirá el palacio langreano como un espacio de encuentro y cooperación con los agentes del territorio: concejos, fundaciones, asociaciones, empresas y ciudadanía. Para dar cabida a todo «se recuperará la biblioteca y el espacio de estudio, para estudiantes y la sociedad del valle del Nalón, además de ser un centro especializado en estudios sobre la cultura asturiana, especialmente la sidrera y la cultura minera».