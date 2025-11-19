El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jorge Muñiz, Ignacio Villaverde, que muestra la réplica de la estatua de 'La Carbonera', que recibió del Ayuntamiento, Roberto García, Pilar García y Luis Benito García. E. C.

La Universidad y Langreo recuperan La Casa de la Buelga para dinamizar el valle del Nalón

La edificación barroca será la sede de la Universidad de Mayores, y de las cátedras de la Sidra de Asturias y la Cultura Minera

Marta Varela

Langreo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:07

Comenta

En las últimas décadas la langreana Casa de La Buelga, ubicada en el distrito de Ciaño, ha estado ligada a la cultura. Actividad que fue ... decayendo a medida que la Universidad de Oviedo dejaba de programar cursos universitarios en sus instalaciones. Ahora parece renacer con nuevas propuestas, como ser la sede de la Universidad de Mayores y de las cátedras de la Sidra de Asturias y de la Cultura Minera.

