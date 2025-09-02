La urbanización del área de Villallana comienza tras 20 años de espera

Tras cerca de dos décadas de espera ha comenzado la urbanización del polígono de Villallana, en Lena. Un área empresarial ocupada casi ... en su totalidad por la empresa Asturiana de Laminados (Asla) y que está casi en precario sin viales, además de carecer de servicios esenciales.

El Ayuntamiento de Lena sacó el pasado mes de abril a licitación la urbanización de Villallana, una obra que cuenta con un presupuesto superior a los 5.581.000 euros, y que cuenta con un plazo de ejecución aproximado de 12 meses.

La inversión viene respaldada por la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación. Del montante económico total, 4.185.869 euros provienen de los fondos del Instituto para la Transición Justa y 1.395.289 euros los aportará el Principado de Asturias.

La esperada actuación se ha marcado como objetivo la modernización de esta área empresarial para que resulte atractiva de cara a la instalación de nuevas empresas. Si bien a pesar de no encontrarse urbanizado, se instalaron en su día dos factorías, Rioglass y Asturiana de Laminados (Asla). La segunda mantiene su actividad y está en constante ampliación.

Las máquinas comenzaron en la tarde del pasado lunes a desbrozar y limpiar la amplia zona que abarca una superficie aproximada de 280.000 metros cuadros, de ellos cerca de la mitad, unos 122.500 se destinaran a nuevas parcelas industriales. El resto se destinarán a viales que mejoraran la ahora escasa movilidad interior, también habrá zonas verdes y amplios aparcamientos.

La actuación también prevé ejecutar una adecuada red de saneamiento que separará las aguas residuales y las pluviales, junto a esta se pondrá en marcha una muy demandada red de abastecimiento de agua. Además se desarrollaran infraestructuras eléctricas y de comunicaciones que cubrirán las necesidades de las empresas, y se adecuará una red de gas, así como la instalación de alumbrado público en los espacios comunes.

La regidora de Lena, Genma Álvarez, acudió al inicio de los trabajos. «La mejora de esta zona industrial será una realidad en cuestión de meses, explicó esperanzada con la posibilidad de atraer nuevas proyectos empresariales a la zona para lo que prometió «seguir trabajando». No dejó de recordar la regidora que «se trata de la obra más importante para el concejo en los últimos años, con una inversión que supera los cinco millones de euros».