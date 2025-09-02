El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa de Lena, Genma Álvarez, en el inicio de los trabajos de urbanización del polígono de Villallana E. C.

La urbanización del área de Villallana comienza tras 20 años de espera

Los trabajos cuentan con un presupuesto superior a los 5,5 millones de euros y se espera que la obra como atractivo para asentar empresas

Marta Varela

Marta Varela

Pola de Lena

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:05

Tras cerca de dos décadas de espera ha comenzado la urbanización del polígono de Villallana, en Lena. Un área empresarial ocupada casi ... en su totalidad por la empresa Asturiana de Laminados (Asla) y que está casi en precario sin viales, además de carecer de servicios esenciales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea vecinal en Gijón acaba con dos hospitalizados y un detenido
  2. 2 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: Â«Â¡Por fin lo logramos!Â»
  3. 3

    La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado
  4. 4 «Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri
  5. 5 Mercadona cambia sus horarios con el final del verano
  6. 6 La Princesa Leonor, en manos de un asturiano para convertirse en piloto
  7. 7 El Real Oviedo no encuentra lo que quería en el mercado y no ficha
  8. 8

    El UAE anuncia la rescisión de contrato de Juan Ayuso
  9. 9 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  10. 10

    Así será la reforma de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, que arrancará este mes para reducir espacio al tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La urbanización del área de Villallana comienza tras 20 años de espera

La urbanización del área de Villallana comienza tras 20 años de espera