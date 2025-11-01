El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Virginia Santos Lantero, rodeada de sus nietas, el día de su 80 cumpleaños, en 1967. FAMILIA SOPEÑA

Virginia, la mujer que dio nombre al teatro convertido en el polémico centro de salud de Sotrondio

Los cinco hermanos Sopeña dedicaron a su madre el coliseo encargado a Manuel del Busto e inaugurado en Sotrondio en 1946 y el baile anexo, el Somar, al padre

Adrián Ausín

Adrián Ausín

Gijón

Sábado, 1 de noviembre 2025, 15:55

Virginia Santos Lantero murió como vivió toda su vida: repartiendo. En su lecho de muerte, Virginia no perdió ocasión de dar las últimas instrucciones a ... sus hijos para que entregasen ropa, enseres y dinero a personas con nombre y apellidos. «Esta mujer quitó muchas hambres en Sotrondio», reveló una vecina a la familia tras hacerle su última visita. La mujer que dio nombre al teatro Virginia, en Sotrondio, (que ahora se reconvierte en un centro de salud, no sin polémica) falleció el 29 de abril de 1970, a los 82 años, como consecuencia de las complicaciones derivadas del estrangulamiento de una hernia. Años después, la familia vendería el coliseo a un constructor, tras un tiempo alquilado a la empresa Antonio Pesquera y Familia, poniendo punto final a una bonita historia. Pero, ¿cómo fue el comienzo?

