Más de una tonelada de Cabrales, a la venta este domingo en Arenas La localidad cabraliega volverá a acoger el certamen del queso asturiano más internacional, que suma cuatro récord Guinness

Arenas de Cabrales volverá a convertirse este domingo en la capital mundial del queso. Será en su tradicional Certamen del Cabrales, el queso asturiano más internacional, que alcanza su edición número 53, asentada como una de las fiestas gastronómicas más consolidadas del Principado de Asturias por su ambiente, su idiosincrasia y todo lo que supone: poner en valor una de nuestras joyas culinarias más apreciadas. Así, las trece queserías participantes pondrán a la venta para el público más de una tonelada de este preciado manjar. Un certamen en el que, además, se buscará revalidar el Guinness World Record logrado el pasado año y recientemente ratificado por el prestigioso organismo internacional.

Será en el plato fuerte del día, cuando se celebre, a partir de las 14.00 horas, la tradicional puja por la mejor pieza quesera del concurso, un espectáculo que tanto asturianos como visitantes no se han de perder. Una subasta en la que la emoción y la adrenalina son las notas dominantes y en la que los representantes de los distintos restaurantes participantes, llegados de distintos puntos de la Península, se enzarzan en una pugna por ver quién se impone, alzando sus brazos para aumentar la apuesta en un carrusel de emociones. Este es, sin duda, el momento más esperado, el que nadie se quiere perder, para conocer de primera mano qué restaurante se lleva a su establecimiento el mejor queso Cabrales del mundo en 2025. Y, también, por ver qué cifra paga por él, con la emoción de intentar batir un nuevo récord Guinness, que sería el quinto en la historia del certamen.

Ampliar Las trece queserías participantes pondrán a la venta para el público más de una tonelada de este preciado manjar

El año pasado fue el Llagar de Colloto quien rompió todos los registros desembolsando la estratosférica cifra de 36.000 euros por la mejor pieza del certamen, de la Quesería Ángel Díaz Herrero, superando en 6.000 euros la cifra desembolsada el año anterior y logrando así el actual récord, que este domingo se intentará volver a batir. Una situación, no obstante, que no es nueva para ellos, ya que ya ostentan otros tres Guinness World Record al queso más caro del mundo en subasta: los logrados en los años 2018, al pagar 14.300 euros; 2019, cuando desembolsó 20.500 euros; y 2023, el anterior récord vigente, establecido en 30.000 euros. Además, el establecimiento comandado por Iván Suárez lleva cinco ediciones consecutivas llevándose a su local el queso mejor valorado por el experto jurado que durante la mañana va probando todos los quesos participantes para decidir el ganador del certamen, al haberlo logrado también en el año 2022, desembolsando 17.000 euros. Una buena racha que, sin duda, este año está dispuesto a alargar, y quién sabe si superando estos guarismos.

Con estas cifras en juego, no es de extrañar que esta puja sea el momento culmen de la jornada. En ella participarán establecimientos llegados de todos los puntos de Asturias y España, como La Montera Picona de Ramón (Gijón), Carlos Tartiere (Madrid), el Camping Las Gaviotas (Castrillón), Sidrería Román (Gijón) o el citado Llagar de Colloto, entre otros.

Programa del día

Las actividades en Arenas de Cabrales arrancarán por la mañana, con la instalación desde las 10.00 horas de la carpa con productos de agroalimentación, donde 13 queserías adheridas a la Denominación de Origen Protegida Cabrales pondrán a la venta sus mejores quesos, que los visitantes podrán comprar y que el jurado probará para elegir el ganador del certamen. Allí, los queseros presentarán de primera mano sus productos al público asistente, que además de llevarse a casa el preciado queso podrán charlar con sus productores para conocer más sobre este producto tan nuestro.

Ampliar Participantes en el Certamen del Cabrales celebrado en 2024

Como gran novedad, este año habrá una degustación de la DOP invitada, Sidra de Asturias, de 10:30 a 11:30 horas. Tras ello, a las 11:00 horas, tendrá lugar el desfile de acompañamiento a la Xana Naranjo de Bulnes (Nerea Campillo Villar) y la Pastora Mayor de los Picos de Europa (Esperanza Celima González García), a cargo de la Banda de Gaitas Picos de Europa DOP Cabrales y el Corri Corri.

A mediodía, tendrá lugar la lectura del pregón, que este año corre a cargo de la especialista en patrimonio cultural asturiano Cristina Cantero Fernández, y, a partir de las 13.00 horas, se llevará a cabo la entrega de premios al mejor lote quesero y a la mejor pieza del certamen, que se subastará a continuación. El año pasado, los títulos fueron para Valfríu, por tercer año consecutivo, y Ángel Díaz Herrero, respectivamente.

Por la tarde, a las 17.30 horas, tendrá lugar el festival folclórico en el que participarán el Corri Corri (Arenas de Cabrales), la Banda de Gaitas Picos de Europa DOP Cabrales, el Pericote de Llanes (Bando de San Roque), Xaréu d'Ochobre (Avilés) y Ar Vro Malo, grupo tradicional de Bretaña. La fiesta finalizará a las 18.00 horas con una partida de bolos.

Una oportunidad única para cabraliegos y visitantes de disfrutar de un certamen con más de medio siglo de historia y, de paso, degustar y llevarse a casa un pedazo del queso más afamado de la región.