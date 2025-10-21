Aumenta la tensión en Gozón tras la ruptura del pacto entre Izquierda Unida y PSOE

Aumenta la tensión en la Corporación de Gozón tras ruptura del pacto de gobierno entre PSOE e Izquierda Unida. El regidor acusa a ... quien hasta ahora era su socio de mentir e IU reprocha las veces que no se contó con ellos.

El desencadenante de esta ruptura fue la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que condena al Ayuntamiento a pagar una multa de 3,7 millones de euros a Asturgua, la antigua empresa a cargo de la red de aguas, por deudas en unos trabajos de urbanización en varias calles de Luanco.

Para IU fue el «ejemplo más sangrante» del que ha sido un gobierno en el que han sido «socios de segundo orden» y en el que ha habido «un incumplimiento sistemático de la hoja de ruja marcada en el pacto». En un momento en el que «era necesario dar una respuesta conjunta como equipo de gobierno», el PSOE, reprochó Pilar Suárez, coordinadora de Izquierda Unida, tomó «decisiones unilaterales respecto a la apelación y las charlas con el abogado». «Nunca estuvimos en esas reuniones, no llegamos a hablar ni a negociar lo que se podría hacer, lo que era mejor para el Ayuntamiento», dijo.

El alcalde, el socialista Jorge Suárez, sostiene que eso no es cierto, «comentamos la sentencia y hablaron e incluso hablaron con el letrado que lleva la defensa». Por otro lado, la apelación «no fue un capricho», señaló, sino una recomendación legal, porque «había suficientes argumentos para apelar y el límite era en nada». «No sé si a lo mejor lo que pretendían era dar por buena la sentencia y pagar a Asturagua», criticó.

Otro de los puntos que propiciaron la ruptura fue la propuesta del PSOE para solicitar un crédito de 3,9 millones para renovar el Teatro Carmen. IU, señaló la coordinadora, ya había explicado que no lo aprobaría, puesto que, con la sentencia, se ponía en peligro la estabilidad económica« del Ayuntamiento. Aun así, se llevó a Pleno, donde fue rechazado con los votos en contra de IU y el PP. La coordinadora criticó que, incluso en el caso de »poder ir a crédito«, la prioridad no sería el teatro. »Es una obra que se había creado para subvención y fue rechazada dos veces«, recordó.

El objetivo, continuó, debería ser la rehabilitación del polideportivo, «uno de los compromisos prioritarios del pacto» y que quedaría relegada a «segundo plano» de aceptar la obra del teatro. «Pedir un crédito para el Carmen y no para el polideportivo fue la gota que colmó el vaso», dijo. «El interés general debe prevalecer sobre cualquier decisión unilateral» y el proyecto para las instalaciones deportivas «es urgente por razones de seguridad», debido a su mal estado, incide IU.

Sin fecha para el Pleno

El regidor de Gozón, en cambio, puntualizó que «la rehabilitación del polideportivo es prioritaria, pero eso no quiere decir que sea exclusiva». Recordó que la redacción del proyecto está en fase de adjudicación y que «va a salir sin problemas porque la situación económica lo permite». La renovación del Teatro Carmen es «algo que ya está redactado y listo para salir desde hace meses, se puede hacer junto al polideportivo y más cosas». Por eso subraya que «no había motivo» para romper el pacto.

Ahora, deberá hacerse un Pleno extraordinario para reorganizar las tres áreas que llevaba Izquierda Unida: Cultura y Deportes, Igualdad y Urbanismo y Medio Ambiente. Aunque el alcalde asegura que «no hay prisa».