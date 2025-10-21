El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ayuntamiento de Gozón José Simal

Aumenta la tensión en Gozón tras la ruptura del pacto entre Izquierda Unida y PSOE

IU reprocha que no se contó con ellos para la apelación de la multa millonaria por Asturagua y el alcalde sostiene que sí hubo reuniones

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Luanco

Martes, 21 de octubre 2025, 19:47

Comenta

Aumenta la tensión en la Corporación de Gozón tras ruptura del pacto de gobierno entre PSOE e Izquierda Unida. El regidor acusa a ... quien hasta ahora era su socio de mentir e IU reprocha las veces que no se contó con ellos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  2. 2

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  3. 3 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  4. 4 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  5. 5 Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
  6. 6 Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón
  7. 7 Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España
  8. 8 Un gran mercado navideño sustituirá al Menax de Gijón en 2026
  9. 9 Un oso arrasa el colmenar del presidente del PP: «No dejó ni una colmena en pie»
  10. 10 Alarma entre los vecinos de un edificio en Gijón por el incendio en un piso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Aumenta la tensión en Gozón tras la ruptura del pacto entre Izquierda Unida y PSOE

Aumenta la tensión en Gozón tras la ruptura del pacto entre Izquierda Unida y PSOE