Los ecologistas piden «paralizar» las obras del nuevo local hostelero del Cabo Peñas
Señalan que la la ley para estos casos sólo se permite la reparación y mejora de construcciones ya hechas, pero «se ha demolido el antiguo bar Cuatro Vientos»
Gozón
Lunes, 27 de octubre 2025, 20:53
La Coordinadora Ecologista de Asturias ha solicitado a la Consejería de Ordenación de Territorio, Demarcación de Costas y al Ayuntamiento de Gozón «paralizar» las ... obras para construir un nuevo local hostelero en el Cabo Peñas.
El colectivo justifica su petición en base a la ley de Costas y al Plan de Ordenación del Litoral Asturiano, en base a las cuales «son claras» en estos solos: sólo se permite la reparación y mejora de construcciones ya hechas. En este caso, «se trata de algo nuevo pues se ha demolido el antiguo, el bar Cuatro Vientos», dicen los ecologistas. Además, «se ha excavado», profundizando aún más y ocupando zona protegida «de acuerdo a la legislación vigente», la cual establece que el Cabo Peñas es un espacio natural. Es más, subrayan, en base a la ley, «no se ampararían los usos hosteleros que allí se pretenden».
El nuevo bar forma parte del proyecto para rehabilitar el entorno del Cabo Peñas, para potenciar la movilidad de la senda que conecta la zona con Luanco.
