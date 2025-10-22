Ferrero, en Gozón, reivindica su nombre frente al topónimo asturiano, El Ferriru

El antiguo presidente de la Asociación de Vecinos de Ferrero, José Antonio Granda, dará una charla este sábado 25, alas 19 horas, en el centro ... social. En ella repasará la historia de esta localidad de Gozón y, al mismo tiempo, reivindicará el nombre de Ferrero, frente al topónimo en asturiano El Ferriru.

Es un nombre que, según la entidad, no lo conocen «ni los vecinos actuales ni sus antepasados». Señala que el pueblo «no es merecedor de que cambien el que siempre conocieron» por este nuevo topónimo, así que «lucharán juntos» para que se vuelva a conocer por su «nombre auténtico» a Ferrero.

La charla del expresidente, que cerrará el ciclo Octubre Cultural que organiza la asociación, servirá para dar peso a esa reivindicación. Granda es un «gran conocedor de la historia del pueblo» y, a partir de la documentación recopilada en los archivos municipales y parroquiales, podrá dar «unas pinceladas de la antigüedad» de la zona, hablando de viejas construcciones, la capilla de la O y lugares emblemáticos. Aportará imágenes digitalizadas de romerías, etapa escolar, procesiones religiosas y familias.