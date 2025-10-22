El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ferrero, en Gozón, reivindica su nombre frente al topónimo asturiano, El Ferriru

La charla del antiguo presidente vecinal, José Francisco Granda, repasará este sábado la historia social y cultural de la localidad

P. G.

Ferrero (Gozón)

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:16

El antiguo presidente de la Asociación de Vecinos de Ferrero, José Antonio Granda, dará una charla este sábado 25, alas 19 horas, en el centro ... social. En ella repasará la historia de esta localidad de Gozón y, al mismo tiempo, reivindicará el nombre de Ferrero, frente al topónimo en asturiano El Ferriru.

