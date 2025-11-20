El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Presentación de las jornadas del pulpo en Gozón. E. C.
Gozón

«Luanco no sólo existe en verano», está ahí todo el año»

La junta local de Otea pide más apoyo al Ayuntamiento de Gozón y más poder de decisión a la patronal hostelera

Sara García Antón

Sara García Antón

Luanco

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:06

Comenta

Dinamizar la oferta de la hostelería en Gozón y que esa actividad tenga repercusión económica también en otros sectores, como el del comercio, centra ... los objetivos de la junta local de Otea en este concejo. Su presidente, Jesús Paradelo, aprovechó la presentación de lo que serán las segundas jornadas del pulpo en Gozón, del 21 al 30 de noviembre, para reivindicar la capacidad de Luanco de atraer visitantes no solo durante la época estival. «Luanco no solo existe en verano, Luanco está durante todo el año», indicó. En esa línea, añadió: «Tratamos de hacer cosas para que los turistas vengan todo el año, no únicamente en agosto y el resto del verano». Convencidos, además, en Otea Gozón de que ese «movimiento» tendrá repercusión también en los comercios de la villa.

