«Luanco no sólo existe en verano», está ahí todo el año»

Dinamizar la oferta de la hostelería en Gozón y que esa actividad tenga repercusión económica también en otros sectores, como el del comercio, centra ... los objetivos de la junta local de Otea en este concejo. Su presidente, Jesús Paradelo, aprovechó la presentación de lo que serán las segundas jornadas del pulpo en Gozón, del 21 al 30 de noviembre, para reivindicar la capacidad de Luanco de atraer visitantes no solo durante la época estival. «Luanco no solo existe en verano, Luanco está durante todo el año», indicó. En esa línea, añadió: «Tratamos de hacer cosas para que los turistas vengan todo el año, no únicamente en agosto y el resto del verano». Convencidos, además, en Otea Gozón de que ese «movimiento» tendrá repercusión también en los comercios de la villa.

Además, Paradelo aprovechó para pedir un poco más de «cariño» tanto al Ayuntamiento de Gozón como a Otea, la patronal de la hostelería y el turismo en Asturias. Y lo hizo con una metáfora alusiva a la relación de pareja. Así, aunque sí destacó que se sienten apoyados por el Ayuntamiento de Gozón, matizó que la suya es como una «relación de novios que ya llevan muchos años, que van juntos siempre, pero que van caminando por la calle y cada uno va con su móvil, a sus cosas». «No debería ser así», recalcó. «Tenemos que ir juntos de la mano y enamorados», dijo Paradelo, quien pidió al Consistorio «un poquito más de relación cariñosa».

«Vamos a intentar ir de la mano»

Y el concejal Daniel Fernández, que participó en la presentación de las jornadas del pulpo, recogió el guante y, siguiendo con las metáforas, trasladó su apoyo a Otea Gozón: «Vamos a intentar ir de la mano, dejar el móvil y hablar más a la cara para solucionar» cualquier cuestión que se plantee por esa junta local.

Fernández destacó, asimismo, la labor de Otea Gozón y trasladó su respaldo especialmente a esas iniciativas que se celebran fuera de la época estival y que, en su opinión, también «animan a los propios vecinos» a salir a la calle, no solo a los visitantes a optar por Gozón. A Otea, la junta local le solicitó que continúen con el proyecto de José Luis Álvarez Almeida, cuya labor destacó con estas entidades. «Aquí sí vamos de la mano y hasta nos sentamos juntos, pero nos falta ese besito… Les pedimos que no dejen de creer en las juntas locales, que piensen siempre en ellas» y que tengan más poder de decisión, planteó Paradelo, que sí puntualizó que, pese a esta cuestión, «el noviazgo va viento en popa».

En cuanto a las jornadas, indicaron que cada año se van sumando más negocios. En esta ocasión son una decena, que tendrán libertad para decidir si ofertan un menú, un plato o incluso un pincho.

Además, recalcó Paradelo la importancia de la «unión» con el vecino concejo de Carreño. «El pique lo dejamos para las marañuelas», bromeó. «Estamos al lado y debemos ir de la mano. Quien va a Gozón va a Carreño y al revés. Si la gente se mueve en la zona, estupendo».