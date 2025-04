Las marañuelas endulzan la Semana Santa de Luanco

El Festival de la Marañuela de Luanco, en Gozón, está teniendo un gran éxito entre los vecinos y turistas que se acercan a ... la villa para disfrutar de las celebraciones de Semana Santa en el concejo. La trigésimo quinta edición de este certamen se desarrolla a la par que las procesiones y programación organizada para estas fechas, un guiño especial que se hace desde años y que para la zona ya es toda una tradición.

Siete asociaciones tienen sus puestos instalados en la calle Ramón Pérez de Ayala, pegados a la entrada de la plaza Cristal. Las Amas de Casa de Luanco -las pioneras que empezaron este festival hace 35 años- son las que tienen el primer puesto, seguidas de Fuente L'Ordoño, Fundación Escuelas de San Jorge, Asociación de Vecinos El Pico de Bañugues, Asociación de Muyeres La Cardina, Muyeres Enlaze de Laviana y Asociación Reina de los Mares.

En todos ellos, las ventas han «volado» desde que abrieron al público el jueves 17 y, en algunos casos, ya cuentan vender las últimas el domingo. «El buen tiempo anima, puede que llueva, pero aquí todo el mundo se lleva unas marañuelas; así que está yendo muy bien», dijo Lourdes Iglesias, miembro de la asociación luanquina.

¿Cómo ha sido la preparación? Laboriosa, señalan desde los puestos, pero muy satisfactoria al ver el llamamiento que tienen cada uno de los paquetes llenos de marañuelas y bollos de marañuela. Hechas de harina, huevo, manteca, azúcar y ralladura de limón, se crearon como alimento duradero para los marineros, algo consistente que aguantara las largas mareas, pero con el tiempo se han convertido «en una parte muy importante de la gastronomía local», destacan los vecinos que acuden al festival.

De media, cada puesto ha cocinado unos doscientos kilos de harina, lo que equivale, según calcularon algunas de las maestras reposteras, «más de mil marañuelas horneadas para esta certamen y se nos están acabando».

Eso no extraña a visitantes como Merche Gonález que, con cuatro paquetes comprados, dijo feliz que «como las de Luanco no hay otras y en Semana Santa no falla el merendarlas todos los días».