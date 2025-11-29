El Museo Marítimo de Asturias aspira a «duplicar» los 20.000 visitantes al año

El Museo Marítimo de Asturias, en Luanco, lleva años rondando una cuota anual de 20.000 visitas, unas cifras que para su ... director, José Antonio García, «no son buenas y deberían estar entre los 40.000 y 50.000». El objetivo, de cara al futuro, es subir el interés tanto de Gozón como del resto de la región para que esto cambie y las actividades culturales, junto con las exposiciones monográficas, pueden ser la respuesta.

Fundado en 1948, el museo estuvo durante un tiempo en un aula del IES Cristo del Socorro hasta que la exposición marítima pasó a las antiguas escuelas del pueblo en 1992, el mismo año en el que García asumió el cargo de director. Poco después, el inmueble se derrumbó y se construyeron las modernas instalaciones con las que se cuenta ahora y que se inauguraron en 2001.

Durante unos primeros años, señala el director, «la entrada era gratuita y se llegaron a superar los 30.000 visitantes anuales». Desde que se impuso un precio (entre tres y cuatro euros), la cifra bajó hasta quedar estancada en los 20.000 y «12.000 de estas visitas las recibimos los días que no se paga». El grueso que recibe el museo actualmente «se divide en tres bloques», el primero y más importante son las excursiones escolares, centros que «cada año repiten» y para los cuales se organizan talleres. A lo largo del curso, «muchos colegios de Asturias se pasan por el museo, incluso, se ha conseguido incorporar centros de León y de Lugo.

Los turistas llegan «en temporada de verano, pero suele ser un goteo constante, incluso entre otoño e invierno». Durante ese tiempo es cuando llegan también los grandes grupos de viajes del Imserso, la tercera fuente de visitas del museo.

El hecho de que se cuenta con unas «excelentes valoraciones» de todos los que acuden a la exposición permanente del museo, hace pensar que «es posible subir y llamar a más gente porque nunca decepcionamos y todos salen contentos».