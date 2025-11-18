El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una de las pistas de pádel junto al polideportivo de Luanco. José Simal

La obra para cubrir las pistas de pádel de Luanco, a punto de comenzar

Los trabajos están «a nada de adjudicarse» y abarcan también la sustitución del césped y la urbanización del entorno

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Luanco

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:22

Comenta

El Ayuntamiento de Gozón sigue avanzando en sus planes de mejora en materia deportiva. La obra para techar las dos pistas de pádel ... anexas al polideportivo de Luanco están a punto de comenzar, «a nada de adjudicarse», destaca el alcalde, el socialista Jorge Suárez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor contenido en el funeral por Natalia Menéndez en Grullos
  2. 2 La Consejería de Educación investiga una agresión a un profesor del CIFP Avilés
  3. 3 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  4. 4 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  5. 5 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  6. 6

    Intentan acceder a uno de los pisos precintados en Gijón de la banda de narcos
  7. 7

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  8. 8 Llega a Asturias el primer temporal de frío y nieve
  9. 9 Multa de 200 euros, sin seguro y hasta cárcel: Las consecuencias de no llevar la V16 en el coche
  10. 10

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La obra para cubrir las pistas de pádel de Luanco, a punto de comenzar

La obra para cubrir las pistas de pádel de Luanco, a punto de comenzar