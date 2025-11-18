La obra para cubrir las pistas de pádel de Luanco, a punto de comenzar

El Ayuntamiento de Gozón sigue avanzando en sus planes de mejora en materia deportiva. La obra para techar las dos pistas de pádel ... anexas al polideportivo de Luanco están a punto de comenzar, «a nada de adjudicarse», destaca el alcalde, el socialista Jorge Suárez.

Sólo una empresa se presentó a la licitación y tras concluir los últimos trámites se espera que las obras «empiecen pronto», añadió la edil de Deportes, Mariana García. Se trata de unas pistas ampliamente utilizadas cuyo principal problema al tenerlas al descubierto era el «elevado coste» de mantenimiento para conservarlas en buen estado y que no se fueran deteriorando.

Los trabajos, con un plazo de ejecución de cuatro meses, cuentan con un presupuesto de 342.385 euros (IVA incluido) y no sólo contempla cubrirlas, sino también cambiar el césped en ambas pistas por uno de tipo rizado y la urbanización en los alrededores. No se descarta tampoco el acabar cerrando el recinto.

Por otro lado, además de esta obra, otro de los grandes proyectos deportivos del concejo es la redacción del plan de reforma del polideportivo. Seis empresas se han mostrado interesadas en la licitación de este plan que cuenta con un presupuesto de 180.000 euros y que, ahora mismo, está en «estudio técnico», dijo el alcalde. Ambas obras están relacionadas, no sólo en cuestiones técnicas, sino en la de querer dar una nueva imagen del deporte en la villa.

La reforma del polideportivo es uno de los asuntos pendientes en Gozón desde hace años. De hecho, era uno de los puntos principales en el pacto de gobierno entre el PSOE e Izquierda Unida, y uno de los motivos por el cual se rompió el pasado octubre.

Pilar Suárez, portavoz de IU, argumentó que el alcalde lo había relegado a un «segundo plano» cuando debería ser algo «prioritario», mientras que el regidor de Gozón apuntó que seguía siendo un equipamiento «necesario», pero que tras la ruptura del pacto pasada a depender su financiación de las «negociaciones» en el Pleno. La obra, mientras, continúa avanzando en su tramitación y la redacción del proyecto está cerca de adjudicarse.