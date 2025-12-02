Proyectan un área para pernocta de autocaravanas entre Verdicio y Bañugues

Una empresa privada, Rural Norte La Mina, proyecta la creación de un área para autocaravanas en el concejo de Gozón. La iniciativa busca ... dar respuesta a una demanda que ha experimentado un notable crecimiento, especialmente desde la pandemia de la covid. Los promotores recuerdan en su propuesta que, hasta el momento, no existe en el municipio de Gozón ningún espacio autorizado para la pernocta de autocaravanas. Su proyecto consiste en ubicar un área especial de acogida de autocaravanas en tránsito, de categoría superior, en una parcela situada en suelo no urbanizable, que se localiza además en un punto equidistante entre las playas de Bañugues y Verdicio, dos de los lugares más visitados del concejo y zonas en las que este mismo verano hubo problemas por la presencia de este tipo de vehículos en áreas no autorizadas.

«Son las dos playas con más afluencia de usuarios. El objetivo es ofrecer servicios al turismo de autocaravana y evitar pernoctas no autorizadas en terrenos adyacentes a las playas y acantilados del litoral gozoniego», remarcan los promotores de esta iniciativa, que ya han iniciado el procedimiento para la tramitación del estudio de implantación del uso. La parcela elegida, añaden, lleva años sin acoger actividad alguna y se ubica en El Monte, Bañugues; concretamente en el polígono 7, parcela 196. Presenta forma de herradura irregular y, según los datos catastrales, una superficie de 12.616,69 metros cuadrados.

De todo ese espacio, se destinarían a superficie propiamente de aparcamiento para autocaravanas 2.251,98 metros cuadrados. Para viales de comunicación y parking se destinarían 4.384,31 metros cuadrados y quedarían, como superficie libre, 6.560,55 metros cuadrados. Otros 712 metros cuadrados se destinarían a la zona de servicios auxiliares.

La estructura de este área para autocaravanas se distribuirá en dos zonas. En la primera habrá 50 parcelas, delimitadas con elementos vegetales y con conexión eléctrica individual, destinadas al estacionamiento de autocaravanas en tránsito. Se ubicarán en la zona norte de la parcela y todas ellas tendrán una superficie de 45 metros cuadrados.

Junto al acceso a la finca, que contará con control de entrada, habrá un área de recepción con una pequeña edificación. Además, en las inmediaciones de las parcelas se distribuirán dos módulos de aseos y duchas que contarán con punto de abastecimiento de agua limpia y vaciado de aguas residuales. La superficie construida de cada módulo de aseos será de 35,85 metros cuadrados, con un espacio ocupado destinado al estacionamiento de autocaravanas para reabastecimiento de 128 metros cuadrados. La superficie total de la zona 1 será de 7.595,94 metros cuadrados.

Lavandería

En la zona 2, colindante con el lindero sur (con camino público) y en la parte topográficamente más elevada de la parcela, se distribuirán zonas de servicios auxiliares y áreas libres para los usuarios del área de autocaravanas en tránsito. Se prevé una edificación que albergará todos los usos complementarios a la pernocta –de uso exclusivo para los usuarios de esta área–, como cafetería, lavandería, servicios higiénicos, duchas...

En este espacio de servicios se reserva también parcela para usos libres, parque infantil y pump track, así como una zona pavimentada destinada al aparcamiento complementario de turismos.