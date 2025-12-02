El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Parte de la parcela en la que se prevé construir el espacio para autocaravanas. E. C.
Gozón

Proyectan un área para pernocta de autocaravanas entre Verdicio y Bañugues

La idea es habilitar 50 parcelas en una parcela en la que habrá también una cafetería y una pista de pump track

Sara García Antón

Sara García Antón

Luanco

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:08

Comenta

Una empresa privada, Rural Norte La Mina, proyecta la creación de un área para autocaravanas en el concejo de Gozón. La iniciativa busca ... dar respuesta a una demanda que ha experimentado un notable crecimiento, especialmente desde la pandemia de la covid. Los promotores recuerdan en su propuesta que, hasta el momento, no existe en el municipio de Gozón ningún espacio autorizado para la pernocta de autocaravanas. Su proyecto consiste en ubicar un área especial de acogida de autocaravanas en tránsito, de categoría superior, en una parcela situada en suelo no urbanizable, que se localiza además en un punto equidistante entre las playas de Bañugues y Verdicio, dos de los lugares más visitados del concejo y zonas en las que este mismo verano hubo problemas por la presencia de este tipo de vehículos en áreas no autorizadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven «en estado de gran nerviosismo» provoca un altercado en un bar en Gijón
  2. 2

    El Codema quiere convertir un convento de El Bibio, en Gijón, en escuela de 0 a 3 años y centro de Formación Profesional
  3. 3 Una plantación de marihuana de un vecino, posible causa del incendio con una madre y su bebé heridas en Oviedo
  4. 4 Cuenta atrás para que los nuevos radares empiecen a multar en Oviedo
  5. 5 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  6. 6

    Comienza la búsqueda de Maritrini y su bebé en la balsa de Ribadesella
  7. 7 Fallece José Antonio Fidalgo, cronista oficial de Colunga y referente de la gastronomía asturiana
  8. 8 Un vidente predice el número de la Lotería de Navidad: tiene que ver con el apagón
  9. 9 Pere Navarro, director general de Tráfico, advierte a los conductores españoles sobre la baliza V16 obligatoria: «No nos equivoquemos»
  10. 10 Pedro Sánchez elogia la gestión de Adrián Barbón: «Hay que aprender de Asturias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Proyectan un área para pernocta de autocaravanas entre Verdicio y Bañugues

Proyectan un área para pernocta de autocaravanas entre Verdicio y Bañugues