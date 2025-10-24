Laboralistas del Principado, referentes en Asesoramiento Laboral y de Recursos Humanos

CREANDO VALOR ZONA CENTRAL ASTURIAS Viernes, 24 de octubre 2025, 11:16 Compartir

Con oficinas en Oviedo, Nava y Ribadesella, el despacho se consolida como la única consultora en Asturias especializada exclusivamente en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, ofreciendo un servicio integral a empresas y trabajadores.

Con más de quince años de trayectoria, el despacho de Graduados Sociales «Laboristas del Principado» se ha consolidado como una referencia en el ámbito del asesoramiento laboral, fiscal y contable. Su nombre es sinónimo de profesionalidad, rigor y cercanía, valores que han permitido que empresas, trabajadores y organismos públicos de toda España confíen en su equipo.

Oficina de Oviedo en Avenida Fundación Príncipe de Asturias, 12. Edificio La Losa

Especialización y servicio integral

Desde sus oficinas tres oficinas en Asturias, este despacho ofrece un servicio integral que combina la especialización técnica con un trato humano y personalizado.

La firma asturiana destaca por su alta especialización en asesoría laboral y fiscal, abarcando desde la gestión de nóminas, cotizaciones y contratos, hasta la planificación fiscal de empresas y autónomos. Además, su área jurídica interviene activamente en la jurisdicción de lo social, defendiendo los intereses de sus clientes en procedimientos relacionados con reclamaciones laborales, despidos, incapacidades o jubilaciones.

Pero si algo distingue a Laboristas del Principado es su enfoque integral en las Relaciones Laborales y los Recursos Humanos, un campo en el que se han posicionado como la única consultora asturiana dedicada en exclusiva a este ámbito. Su trabajo va más allá del asesoramiento tradicional: también ofrecen servicios de consultoría y auditoría sociolaboral, selección de personal, formación y organización del capital humano, ayudando a las empresas a optimizar sus recursos y mejorar sus estructuras internas.

Un equipo humano comprometido

Detrás del éxito de Laboristas del Principado hay un equipo de siete profesionales que combinan experiencia, formación y una clara vocación de servicio. Al frente se encuentran sus socios: Marcos Óscar Martínez, Alma Alonso y Juan Nava, todos ellos Graduados Sociales con una amplia trayectoria en el asesoramiento jurídico y empresarial. Su trabajo no solo se orienta a resolver problemas, sino también a prevenirlos, ofreciendo un acompañamiento continuo que aporta seguridad jurídica y tranquilidad a quienes confían en ellos.

«Nuestra filosofía se basa en la escucha activa y la confianza mutua. Cada cliente es único, y nuestro compromiso es ofrecerle la mejor respuesta posible, con profesionalidad y absoluta discreción», explica Marcos Óscar Martínez, uno de los socios fundadores.

La confianza y la transparencia son dos de los pilares sobre los que se sustenta su relación con los clientes. En cada gestión o asesoramiento, el equipo de Laboristas del Principado busca acompañar y orientar de manera cercana, entendiendo las circunstancias y necesidades de cada empresa o trabajador. Esa atención personalizada se traduce en relaciones duraderas y en una reputación consolidada dentro del sector.

Formación continua y actualización constante

En un entorno laboral cada vez más cambiante y exigente, este despacho se mantiene en constante actualización profesional, adaptándose a las nuevas normativas y a los retos que plantea el mercado laboral actual. Esa capacidad de evolución ha permitido que Laboristas del Principado combine la experiencia adquirida durante más de tres lustros con una visión moderna y dinámica del asesoramiento.

La calidad, la experiencia, la competitividad y la confianza son los valores que guían el día a día de la firma. Una filosofía que, unida a la profesionalidad de su equipo, ha convertido a Laboristas del Principado en un referente en el asesoramiento integral a empresas y trabajadores dentro y fuera de Asturias.