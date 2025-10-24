Hijos de Luis Rodríguez: Más de nueve décadas generando riqueza en la zona central de Asturias

CREANDO VALOR ZONA CENTRAL ASTURIAS Viernes, 24 de octubre 2025, 12:06 | Actualizado 12:14h. Compartir

-Hijos de Luis Rodríguez lleva décadas siendo un referente en la distribución alimentaria en Asturias. ¿Cuál es la especial relación que mantienen con la zona central de la región?

-Nuestra historia nace precisamente en esos concejos. Luis Rodríguez, nuestro fundador, convirtió su tienda en Oviedo en un almacén de distribución al por mayor en los años sesenta. Con esta visión, Luis Rodríguez recorría con su furgoneta las zonas rurales de Salas, Grado, Belmonte de Miranda, Somiedo, Teverga y otros concejos llevando alimentación a lugares donde no había comercios cercanos. No se trataba solo de vender, sino de crear vínculos. Compraba productos a los pequeños productores locales para venderlos en su tienda, estableciendo un círculo virtuoso que hoy, más de 90 años después, sigue siendo la esencia de nuestro proyecto.

-Hoy gestionan la cadena propia masymas, y las de tiendas franquiciadas minymas y mYm. ¿Cómo se refleja ese legado en la estructura actual?

-Hemos evolucionado desde aquella furgoneta hasta convertirnos en una red de 53 Supermercados masymas y 77 establecimientos bajo las enseñas minymas y mYm, estos últimos franquiciados con socios locales. Pero el espíritu sigue siendo el mismo: estar presentes donde otros no llegan, especialmente en la zona central. Concejos como Lena, Aller, Siero, Llanera o Nava cuentan con nuestros establecimientos, ya sean propios o franquiciados. Para nosotros, cada tienda es un compromiso con la comunidad local.

-Hablemos de empleo. ¿Qué impacto tiene Hijos de Luis Rodríguez en la generación de empleo en estos territorios?

-Es uno de nuestros mayores orgullos. En nuestras tiendas propias de la zona central empleamos directamente a cerca 1.800 trabajadores. Pero el impacto va mucho más allá: nuestro modelo de franquicias ha permitido que emprendedores locales abran sus propios negocios, generando más de 100 empleos directos solo en estos concejos del centro de Asturias. Son empleos estables, de calidad, que permiten a las familias vivir y prosperar en sus lugares de origen sin necesidad de emigrar a las grandes ciudades.

-Las franquicias parecen ser una parte fundamental de su modelo. ¿Qué representan para el territorio?

-Son el corazón de nuestro compromiso con el desarrollo local. Cuando abrimos una franquicia minymas o mYm en un concejo rural, no solo estamos poniendo un comercio, estamos apostando por un emprendedor de la zona que conoce a sus vecinos, que entiende las necesidades del territorio y que genera riqueza que se queda allí. Es un modelo de economía circular en su forma más pura: inversión local que genera empleo local y dinamiza la economía de cada concejo.

-Mencionaba antes la relación con productores locales. ¿Sigue siendo prioritaria para ustedes?

-Absolutamente. Trabajamos con productores y empresas agroalimentarias de estos concejos de la zona central. Muchos de ellos llevan décadas colaborando con nosotros, algunos desde los tiempos de Luis Rodríguez. Hablamos de queserías, sidrerías, productores de miel, conserveras artesanales... Son el alma de nuestra oferta comercial y la razón por la que nuestros clientes confían en nosotros. Cuando compras en un masymas o en una franquicia nuestra, estás comprando Asturias.

-¿Qué supone esa apuesta por el producto local para la economía de estos concejos?

-Supone sostenibilidad económica real. No hablamos de marketing, sino de kilómetros cero reales, de mantener vivas explotaciones ganaderas y agrícolas familiares, de preservar oficios tradicionales. Un productor de Grado que vende su queso en nuestras tiendas tiene garantizada una salida comercial estable. Eso le permite planificar, invertir, contratar si es necesario. Y todo ello de forma sostenible, reduciendo la huella de carbono al minimizar desplazamientos y apostando por la producción de proximidad. Y sin duda, nuestro producto estrella, la ternera de ganaderos asturianos, con los que firmamos acuerdos a largo plazo para garantizar una estabilidad y un precio justo tanto para el productor cómo para el cliente final de nuestros supermercados.

-Más de nueve décadas después de aquella primera furgoneta, ¿cuál es el balance?

-Que seguimos fieles a nuestra esencia. Hemos crecido, nos hemos modernizado, pero nuestra razón de ser sigue siendo la misma: servir a los concejos de la zona central de Asturias, generar empleo digno, apoyar a los productores locales y ser parte activa del tejido social y económico de estos territorios. La zona central nos vio nacer y crecer. Es nuestra casa, y nuestro compromiso con ella es inquebrantable. Cada tienda que abrimos, cada franquicia que impulsamos, cada productor con el que trabajamos es una inversión en el futuro de Asturias rural.

