Parrilla Bombé: el sabor de la tradición vuelve al Polígono de Silvota

Doce años después de bajar la persiana, el mítico restaurante del polígono de Silvota ha vuelto a la vida. Lo hace con nuevo nombre, nueva gestión y la garantía de un grupo con amplia experiencia en hostelería: El Bombé, responsable también de la reconocida cafetería ovetense que lleva su mismo nombre. Así nace Parrilla Bombé, un espacio renovado- abierto el pasado mes de julio- y con el que se ha recuperado la esencia de la cocina tradicional asturiana adaptada a las necesidades del día a día.

Ubicado en el interior del complejo de Makro en Silvota, el restaurante comparte su horario con la gran superficie comercial, permaneciendo abierto de lunes a viernes desde primera hora de la mañana hasta las 21:00 horas. Una franja amplia, diseñada para ajustarse al ritmo laboral de una zona eminentemente empresarial e industrial, donde la agilidad y la comodidad son clave. Ya sea para desayunar, comer o disfrutar de una pausa en el día a día, Parrilla Bombé se presenta como una opción práctica, cercana y con el sello de calidad que caracteriza a su grupo promotor.

Cocina de parrilla y tradición

El nuevo restaurante ofrece una propuesta gastronómica de corte tradicional, pensada para satisfacer tanto a quienes buscan un menú equilibrado para el día a día como a los amantes de la buena carne a la brasa.

En su carta destacan los desayunos, servidos desde las 7 de la mañana, con café 100% arábica premium y pinchos calientes, perfectos para empezar bien el día. Desayunos que durante los sábados pueden disfrutarse en un amplio horario de 7 a 15 horas.

Además de sus dos especialidades: la parrilla y los pollos asados, ofrece menú del día. Disponible a la hora de comer, por 12 euros, ofrece diversas opciones con la calidad y el sabor de la cocina casera como denominador común. Para quienes prefieren una experiencia más contundente, el restaurante propone un menú parrilla por 18 euros, con carnes seleccionadas y un toque de brasa que marca la diferencia. A ello se ha incorporado recientemente el menú chuletón, elaborado con piezas de Vegastur, sinónimo de excelencia y producto local. Una apuesta por la materia prima asturiana y de cercanía, reflejo del compromiso del grupo El Bombé con los proveedores del entorno.

Comida para llevar

Conscientes del ritmo acelerado del polígono, en Parrilla Bombé han querido ofrecer también un servicio ágil y funcional de comida para llevar. Los pollos asados, disponibles diariamente, son uno de los productos más demandados, ideales para quienes desean disfrutar de un plato sabroso sin esperas ni complicaciones. Todo está pensado para que el cliente pueda recoger su pedido con rapidez y disfrutarlo donde prefiera.

Espacio amplio, cómodo y con terraza

El local sorprende por sus amplias instalaciones y una terraza exterior perfecta para disfrutar al aire libre cuando el tiempo acompaña. Situado en una zona de fácil acceso y con aparcamiento gratuito, ofrece una experiencia cómoda tanto para los clientes habituales como para quienes hacen una parada rápida en su jornada.

La amplitud del espacio permite atender con fluidez a grupos de trabajadores, reuniones informales o comidas de empresa, siempre con un servicio atento y un ambiente desenfadado. La decoración, moderna pero cálida, invita a relajarse y disfrutar del momento.

El respaldo de un grupo con experiencia

Detrás de este nuevo proyecto está el grupo hostelero El Bombé, una marca que en Oviedo es sinónimo de buena atención, cocina de calidad y gestión profesional. Su consolidada trayectoria en el sector es la mejor carta de presentación para esta nueva etapa en Silvota, donde el objetivo es claro: recuperar un punto de encuentro gastronómico de referencia para la zona.

Con esta reapertura, El Bombéamplía su presencia en el mapa hostelero asturiano y devuelve al polígono un espacio que durante años formó parte del día a día de cientos de trabajadores y visitantes. Una propuesta sencilla pero ambiciosa, que apuesta por los valores de siempre: buena cocina, precios ajustados, atención cercana y servicios adaptados al ritmo laboral.

