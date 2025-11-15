El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Niños en el piano gigantes del polideportivo de Llanera Alex Piña

Más de 300 de Llanera juegan por el Día de la Infancia

Las actividades en las jornadas del polideportivo integraron un piano gigante, hinchables, pinta caras, manualidades y varios talleres

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Posada de Llanera

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:06

La diversión con los talleres y juegos de las jornadas Rincones de Nuestros Derechos de Llanera no tuvo parangón durante la tarde de este ... sábado. Más de 300 niños del concejo se acercaron al polígono de Posada para participar en las actividades del Día Universal de la Infancia (Dudi), una cita que se ha convertido en casi obligatoria para las familias del concejo.

