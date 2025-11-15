Más de 300 de Llanera juegan por el Día de la Infancia

La diversión con los talleres y juegos de las jornadas Rincones de Nuestros Derechos de Llanera no tuvo parangón durante la tarde de este ... sábado. Más de 300 niños del concejo se acercaron al polígono de Posada para participar en las actividades del Día Universal de la Infancia (Dudi), una cita que se ha convertido en casi obligatoria para las familias del concejo.

Los juegos del Dudi, como se le conoce popularmente, siempre suelen causar sensación en la ciudadanía, destacó la edil de Infancia, Susana García, y, desde su inauguración en 2017, siempre se ha intentado aportar algo nuevo para mantener el interés.

Este año, como siempre, se contó con la colaboración de asociaciones como Llanera Sin Barreras y Xuntes y Diverses, además de Protección Civil, que dieron varios talleres. Desde hacer manualidades y pintar caras, hasta saber cómo usar una silla de ruedas o aprender a realizar una reanimación cardiopulmonar.

Todas estas actividades, disfrazadas entre juegos, ayudan a los niños a «concienciarse», pero también a aprender. Es importante, precisó la concejal, acercarse a ellos. «No queremos que se pierda la esencia de los derechos de la infancia, por eso integramos los talleres; no es fácil encajarlo, aunque sean interesantes», explicó García.

Sin embargo, parece que la combinación funciona y, como resultado, no sólo son los niños los que acaban encantados, sino también las familias que «cada año nos dicen que debería hacerse más o por lo menos más a menudo».

Fue tan buena la acogida que «resultó difícil» entre los más pequeños escoger cuál fue su juego favorito, si los hinchables, el taller de recetas o el piano gigante donde «tocar con los pies», la principal novedad de esta edición. «Había muchas ganas de verlo», dijo la edil.

Al terminar, para la merienda, se sirvió una ración de churros con chocolate de la que apenas quedó algo.