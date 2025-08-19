El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés
Ángel García y Pergentino Martínez E. C.

360.000 euros para asfaltar Lamuño y tres caminos rurales en Siero

El alcalde destaca que desde 2015 se han renovado en el concejo 34 kilómetros de vías

Sara García Antón

Sara García Antón

Pola de Siero

Martes, 19 de agosto 2025, 18:19

El Ayuntamiento de Siero ha adjudicado los trabajos de renovaciónde tres caminos en la zona rural, en las parroquias de Anes, ... Santa Marta de Carbayín y Lieres. Estas actuaciones cuentan con un presupuesto de 359.920,84 euros, y forman parte de dos lotes que se renovarán con cargo al remanente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño en bicicleta choca contra un coche en Gijón
  2. 2 Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés
  3. 3 Asturias contiene los incendios con críticas a León
  4. 4 Dos chispazos dan la victoria al Sporting (2 -1)
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón da luz verde a la subida de sueldos y complementos aprobada por el Gobierno
  6. 6 Chiqui Martí, sobre su experiencia enseñando a bailar a Shakira: «Estaba muy venida arriba»
  7. 7 Fallece Teresa Miñambres, profesora del IES Jovellanos de Gijón, a los 93 años
  8. 8

    Un centenar de descendientes de Jovellanos se reúne en Gijón
  9. 9

    Oviedo deniega la licencia al Arzobispado para crear un centro de visitantes del Prerrománico en el Naranco
  10. 10 Seis detenidos, tres por tráfico de drogas y otros tres por violencia de género durante el Aquasella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio 360.000 euros para asfaltar Lamuño y tres caminos rurales en Siero

360.000 euros para asfaltar Lamuño y tres caminos rurales en Siero