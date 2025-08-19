360.000 euros para asfaltar Lamuño y tres caminos rurales en Siero

El Ayuntamiento de Siero ha adjudicado los trabajos de renovaciónde tres caminos en la zona rural, en las parroquias de Anes, ... Santa Marta de Carbayín y Lieres. Estas actuaciones cuentan con un presupuesto de 359.920,84 euros, y forman parte de dos lotes que se renovarán con cargo al remanente.

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Abastecimiento de Agua, Saneamiento, Parque Móvil y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Manuel Pergentino, explicaban los detalles de esta actuación este martes.

Se pavimentará un tramo del camino principal de Huergo, en Anes, de 1.107 metros de longitud y ancho medio 3,20 metros. El proyecto incluye la reparación de unos 273 metros del camino de Pañeda a Pinzales. En total, 1.380 metros. Y se mejorará la red de drenaje del propio camino añadiendo cunetas y la creación de caños. El presupuesto es de 150.212,74 euros y el plazo de ejecución de ocho semanas.

Otras de las actuaciones es la reparación del camino de Reanes a La Cuesta, en Lieres, en un tramo de 700 metros de longitud y un ancho medio de 3,09 metros, que pasará a ser de 4,01, con un aglomerado irregular. Además, también se acometerá la mejora de la red de drenaje del propio camino añadiendo cunetas y caños. El presupuesto de las obras es de 99.160,15 euros, con un plazo de ejecución de ocho semanas.

También se renovará el pavimento de Lamuño, en Santa Marta de Carbayín. Este núcleo rural ha sido objeto recientemente de una renovación de su red de saneamiento y abastecimiento, presentando partes de sus calles y caminos con un pavimento de aglomerado remozado, que contrasta con el viejo. Así, se cambiará el viejo y también se actuará en un pequeño ramal de un camino que conecta Lamuño y Castiello (Valdesoto), alcanzando una superficie total de aglomerado renovado de 3.764,95 metros cuadrados. Además, se renuevan unos 150 metros de tubería de agua. La obra cuesta 110.547,95 euros y se hará en ocho semanas.

Desde 2015 la inversión en caminos en Siero «ha sido de 13,2 millones, con 61 actuaciones y cerca de 34 kilómetros de vías renovadas», destaca el alcalde.