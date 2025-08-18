El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La edil Eva Iglesias en el Colegio Público Santa Bárbara, Lugones E. C.

Casi 70.000 euros para reformar los baños del colegio Santa Bárbara, en Lugones

Las obras se centrarán en los aseos de la primera planta, adaptándolos a la edad del alumnado e incorporando uno adaptado que será compartido con el profesorado

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Lugones

Lunes, 18 de agosto 2025, 21:13

El Ayuntamiento de Siero ha adjudicado la obra para reformar los baños del colegio Santa Bárbara, en Lugones. Los trabajos, ... explicó Eva Iglesias, edil de Educación, Juventud e Igualdad, se centrarán en los aseos de la primera planta y contarán con un presupuesto de 69.738,45 euros.

