Casi 70.000 euros para reformar los baños del colegio Santa Bárbara, en Lugones
Las obras se centrarán en los aseos de la primera planta, adaptándolos a la edad del alumnado e incorporando uno adaptado que será compartido con el profesorado
Lugones
Lunes, 18 de agosto 2025, 21:13
El Ayuntamiento de Siero ha adjudicado la obra para reformar los baños del colegio Santa Bárbara, en Lugones. Los trabajos, ... explicó Eva Iglesias, edil de Educación, Juventud e Igualdad, se centrarán en los aseos de la primera planta y contarán con un presupuesto de 69.738,45 euros.
En un plazo de dos meses, los baños se adaptarán al alumnado. En el proyecto entra también instalar un aseo adaptado, por lo que se ha modificado la distribución existente de los baños de niños y profesorado. El de niñas no cambiará en ese aspecto.
El nuevo aseo para niños no contará con urinarios y el adaptado será compartido con el profesorado, dado que la superficie existente no permitía separarlos. Para la ejecución de las obras se levantarán todas las carpinterías y aparatos sanitarios, además de que se demolerán las divisiones de las cabinas de los inodoros y la separación entre aseos de niños y profesorado.
Se instalarán nuevas puertas y ventanas, sanitarios de porcelana, lavabos con griferías monomando y urinarios con fluxor (cisterna manual potente) en los aseos de niños y niñas, todos ellos adaptados a su tamaño.
Por último, se trabajará en toda la fontanería, reformando la instalación existente con una nueva evacuación de PVC para los nuevos aparatos que se instalen. La obra también contempla instalar un termo eléctrico, ajustes en la iluminación y un nuevo sistema de extracción para la renovación de aire.
