Abierta la inscripción del Certamen Nacional de Pintura de Siero Casimiro Baragaña

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local de Siero, Aurora Cienfuegos, anunció este viernes la apertura del plazo de inscripción para participar ... en el XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea Casimiro Baragaña, organizado por la Fundación Municipal de Cultura del concejo. Los artistas interesados podrán presentar sus obras hasta el próximo 30 de septiembre.

El concurso está abierto a todos los artistas españoles y extranjeros residentes en España, que podrán presentar una única obra original, de tema y técnica libres, con unas dimensiones comprendidas entre 80 por 80 centímetros y 180 por 180.

Un jurado especializado seleccionará un máximo de 31 obras finalistas que se expondrán en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de La Pola, donde también tendrá lugar la entrega de premios: 6.000 euros para el primero, 4.000 para el segundo y 3.000 para el tercero, con una dotación total de 13.000 euros.

Las bases completas y el boletín de inscripción están disponibles en el registro general del Ayuntamiento, en el Centro Polivalente Integrado de Lugones, en la administración de la Fundación Municipal de Cultura o en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Se trata de uno de los certámenes más prestigiosos de la región.