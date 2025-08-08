El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La edil de Cultura, Aurora Cienfuegos, ante un mural de Baragaña. E. C.

Abierta la inscripción del Certamen Nacional de Pintura de Siero Casimiro Baragaña

Las obras se podrán entregar hasta el 30 de septiembre y el Ayuntamiento repartirá 13.000 euros en diferentes premios

A. F. G.

Siero

Viernes, 8 de agosto 2025, 19:32

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local de Siero, Aurora Cienfuegos, anunció este viernes la apertura del plazo de inscripción para participar ... en el XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea Casimiro Baragaña, organizado por la Fundación Municipal de Cultura del concejo. Los artistas interesados podrán presentar sus obras hasta el próximo 30 de septiembre.

