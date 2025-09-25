Acepta una condena por daños el «vecino rabioso» de Feleches, en Siero «Esperamos que mi madre, que tiene 82 años, pueda vivir ahora tranquila, sin los ataques de este hombre», quien denuncia, por su parte, «una gran presión mediática»

El hombre denunciado por hostigar de forma continuada a su vecina en la parroquia de Feleches, en Siero, ha aceptado este jueves una condena por daños. Y ya hay sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo: multa de unos 1.100 euros, indemnización de otros mil y la orden de no poder comunicarse durante seis meses y un día con sus vecinos. «Mi madre, al fin, podrá vivir un poco tranquila, aunque ¡pueden volver los insultos y las amenazas en cualquier momento», afirmó este jueves Valentín Ornia, hijo de Carmen Fal, de 82 años, la mujer que asegura sufrir durante más de veinte años los ataques de J. R. C. «Es un hombre rabioso».

El abogado de la acusación particular, Juan Luis Berros, informó de que lo importante de este caso es que se ha logrado, con este acuerdo, que Carmen no accediera a la sala de vistas y se tuviera que enfrentar con su vecino: «Lo está pasando muy mal y llevaba días de los nervios sólo con pensarlo». También destacó que ahora será un acto más grave «el que se dirija a ella, ya sea con insultos o de cualquier otra manera»; mientras que apuntó a que esta sentencia se va a remitir al Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, ya que tiene una pena de cárcel, que fue suspendida al ser inferior a dos años, por agredir al hermano de Carmen en 2020. «Se tendrá que determinar si se levanta esa suspensión de pena», afirmó el letrado.

Por su parte, el abogado que ejerció la defensa de J. R. C., Adrián Martínez González, quiso aclarar que la pena por este caso sólo se centra en daños a un seto, y no al resto de acusaciones por hostigamiento, «que no llegaron a juzgarse por esta conformidad». Preguntado por si mostró arrepentimiento, el letrado dijo que si aceptó el acuerdo es «por la presión mediática que lleva sufriendo desde hace tiempo». De hecho, el caso saltó a nivel nacional tras ser publicado por primera vez por EL COMERCIO. «Hay que señalar que no hay blancos ni negros, también hay grises».

De hecho, Adrián Martínez indicó que uno de los hijos de Carmen Fal se encuentra en un procedimiento judicial por amenazas.

Por su parte, Valentín Ornia, quien nunca ha negado que, efectivamente, existe un cruce de acusaciones y denuncias –«él lo hace por venganza»–, espera que esta condena sirva para que se acaben los ataques. Lo comentaba mientras enseñaba las últimas fotos, de hace pocas semanas, en las que se puede apreciar al condenado echando agua por encima de la valla de separación de las viviendas.

Todo surgió cuando, al lado de la parcela de la casa familiar, ubicada en el núcleo de La Mata, se instaló este hombre. «Un vecino rabioso que nos hace la vida imposible, con innumerables insultos y amenazas; nos tira estiércol desde su parcela y ácido. Lo tenemos todo grabado. Tras la repercusión mediática inicial, ese hombre rebajó sus ataques», aseguraron; «pero sigue amedrentando a mi madre, que es lo peor de todo; la graba con el teléfono y se la queda mirando fijamente. Sólo queremos que se acabe este infierno».

