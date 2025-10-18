El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Coches patrulla de la Policía Local de Siero. A. F. G.

Agentes denuncian «irregularidades» con las horas extra en la Policía Local de Siero

El SIPLA acusa directamente al alcalde de ser responsable de estas «anomalías»: «Se trata del dinero de todos los vecinos»

A. F. G.

Siero

Sábado, 18 de octubre 2025, 18:51

Agentes adscritos al Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (SIPLA) en Siero denuncian «graves irregularidades» con la asignación de horas extraordinarias ... a determinados funcionarios del cuerpo: «Estamos hablando del dinero de todos los sierenses». Desde la formación sindical se quiso señalar que el alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', es «conocedor» de esta situación; es más, lo responsabilizan a él de ello «porque lo gestiona de forma directa».

