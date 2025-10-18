Agentes denuncian «irregularidades» con las horas extra en la Policía Local de Siero

Agentes adscritos al Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (SIPLA) en Siero denuncian «graves irregularidades» con la asignación de horas extraordinarias ... a determinados funcionarios del cuerpo: «Estamos hablando del dinero de todos los sierenses». Desde la formación sindical se quiso señalar que el alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', es «conocedor» de esta situación; es más, lo responsabilizan a él de ello «porque lo gestiona de forma directa».

¿Qué es lo que se hace con las horas extra en el cuerpo, que rondan los 30 euros? Desde el sindicato se señala que hay agentes –vinculados al CSIF, «los respaldados por el regidor»– que piden días libres, pero que luego asumen turnos completos como servicios extraordinarios, que pueden llegar a cantidades muy importantes. «Y esto es algo más que habitual; los mandos, los subinspectores, desconocen por completo la organización de los servicios que preparan dos agentes que son leales al regidor».

El SIPLA ha registrado escritos en el Ayuntamiento alertando de esta situación «sin obtener respuesta, como suele ser habitual». Se trata de un paso previo a una posible demanda ante los tribunales.

El uso de las horas extra fue, precisamente, el origen del enfrentamiento entre el SIPLA y el alcalde sierense. Pero desde el sindicato se asegura que entonces «nunca se pudo demostrar que hubiera fraude» por su parte y se considera que, en la actualidad, «se puede demostrar documentalmente estas anomalías». Es por eso que se reclama a los grupos de la oposición que revisen la documentación existente al respecto para exigir «explicaciones de lo que está ocurriendo al propio alcalde». Desde el SIPLA se señala que los policías están «obligados» a perseguir cualquier delito.