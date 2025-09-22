El alcalde de Siero carga también contra Beatriz Polledo (PP): «Ella y Juan Luis Berros forman el 'dúo fracaso'»

Sigue el cruce de críticas entre el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', y el Partido Popular; echó mano del sarcasmo y ... manifestó que va a llamar a Álvaro Queipo, presidente del PP en Asturias, «para pedirle, por favor, que mantenga tanto a Juan Luis Berros (portavoz popular en el Ayuntamiento) como a Beatriz Polledo (diputada regional y presidenta popular en este concejo), porque son el mejor camino hacia el éxito del equipo de gobierno actual: espero que dure mucho el 'dúo de los fracasados'».

Responde de esta manera a las declaraciones realizadas por Polledo el pasado sábado, cuando ella pidió al secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) y presidente del Principado, Adrián Barbón, que pusiera freno al alcalde tras llamar «babayu» a Berros.

«El PP en Siero aspiró a gobernar, ganó muchas elecciones y tuvo gente que tenía otro talante; y en qué ha acabado el PP en el concejo, y eso se lo debemos a Polledo y, ahora, a Berros», manifestó ‘Cepi’ este lunes.

Todo comenzó cuando el portavoz popular acusó, la semana pasada, de «amiguismo» al alcalde al contratar el Ayuntamiento a un exedil del PSOE de Oviedo como ordenanza por un mes. Denuncia política que reiteró asegurando que el citado exconcejal trabaja en Urbanismo, «por lo que le cogieron de forma irregular de la bolsa del Patronato Deportivo». Afirma el portavoz que «se saltaron a varias personas que había antes en la lista y que no las llamaron; insistiré, hay nepotismo, favoritismo por parte del regidor en el nombramiento de esa persona. Hay verdaderas corruptelas en las bolsas de empleo de las que el alcalde es conocedor y consentidor». Sobre las declaraciones de ‘Cepi’, dijo que «es una injuria y estudiaré las medidas a tomar. Se trata de un ataque injustificado y fuera de cualquier libertad de expresión».

El regidor estalló al día siguiente, negó tratos de favor y se despachó contra el portavoz popular: «Me da argumentos para ratificarme en que es mala persona, muy mal político y peor abogado». ‘Cepi’ le invitó a acudir a los tribunales «si tiene alguna duda sobre el proceso que se ha llevado a cabo para esta contratación; es a lo que se dedica, que vaya cuando quiera a denunciar, que es lo que sabe hacer, ya que a la política no le dedica tiempo».

Sobre esta reiteración en las acusaciones, el alcalde quiso ser tajante: «Lo más triste de todo esto es que es un abogado de caleya. Cuando decía que era mal letrado me quedé corto, es muy malo. No interpreta, desconoce la normativa a aplicar en un Ayuntamiento, del que desconoce su funcionamiento y pone en tela de juicio la labor de los funcionarios, que son quienes elaboran tanto las bases como las pruebas de acceso a la administración y las bolsas de empleo». Aseguró el socialista que «realizan una labor extraordinaria y son súper rigurosos». Pero «la falta de capacidad de Berros demuestra que no está preparado para estar en el Consistorio y, mucho menos, para aspirar a dirigir algo. No es capaz de conocer cómo funciona una bolsa de empleo».

Y prosiguió cargando contra Berros: «Por ese desconocimiento dice tantas tonterías en los plenos y cuando hace escritos. Pero para su tranquilidad, en el Ayuntamiento la gente trabaja con muchísimo rigor; en este tema, en concreto, yo no participo en contratación alguna».

La diputada regional, acompañada del propio Berros y del también parlamentario Luis Venta, ironizó el pasado sábado con que si es ahora Ángel García la persona «que se dedica a dar carnés de buenas o malas personas, o de malos profesionales; flaco favor hace a la política con sus formas».

Polledo también pasó al ataque: «No sé si sabe el señor García que es el único alcalde en ejercicio que está condenado penalmente; choca que hable de malas personas un regidor que está condenado por pegar a un vecino y que está siempre usando insultos contra algunos funcionarios».