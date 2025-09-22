El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ángel García', Cepi', Beatriz Polledo y Juan Luis Berros, el pasado sábado en Agrosiero. A. F. G.

El alcalde de Siero carga también contra Beatriz Polledo (PP): «Ella y Juan Luis Berros forman el 'dúo fracaso'»

Ángel García, 'Cepi', critica que el portavoz popular desconozca cómo funciona una bolsa de empleo local tras denunciar «corruptelas»

Alejandro Fuente

Siero

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:48

Sigue el cruce de críticas entre el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', y el Partido Popular; echó mano del sarcasmo y ... manifestó que va a llamar a Álvaro Queipo, presidente del PP en Asturias, «para pedirle, por favor, que mantenga tanto a Juan Luis Berros (portavoz popular en el Ayuntamiento) como a Beatriz Polledo (diputada regional y presidenta popular en este concejo), porque son el mejor camino hacia el éxito del equipo de gobierno actual: espero que dure mucho el 'dúo de los fracasados'».

