El alcalde Siero defiende la seguridad del concejo e insta al SIPLA a «ponerse a trabajar»

«Lo que deberían hacer es ponerse a trabajar que tienen un sueldo muy bueno y un empleo muy cómodo, deberían aportar algo a la ... sociedad». El alcalde de Siero, Ángel García, respondió así este viernes a las últimas acusaciones de la sección municipal del Sindicato Independiente de la Policia Local de Asturias (SIPLA) que lo señalaba como responsable del aumento de criminalidad en el municipio.

El sindicato, basándose en los datos del Ministerio del Interior, reprochó que el municipio se situaba «entre los cinco municipios de España donde la criminalidad ha crecido más, un dato inaceptable» y que a nivel regional superaba a Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres. Sin embargo, el alcalde defendió la seguridad del concejo y dejó claro que «las competencias en esta materia son de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, es decir, la Policía Nacional y la Guardia Civil en el caso de Asturias«.

El SIPLA acusaba al alcalde basándose en su actitud, la de «menospreciar nuestra labor» y «reducir intencionalmente la plantilla», lo que acabó desembocando en el cierre de las oficinas de Lugones, con turnos de sólo dos agentes. Es más, acusaron que, en la actualidad, no tienen jefe, una situación que se ha mantenido en los últimos tres meses. García negó esto, y subrayó que sí lo tienen: «El jefe soy yo«; en base a la ley, continuó, »en los Ayuntamientos el jefe de la Policía local es el alcalde. Otra cosa es que no les guste«.

Respecto a los datos, el regidor de Siero subrayó que «si hay un índice que suba o baje», los responsables serían la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero de todos modos se sentía «muy orgulloso y satisfecho por el trabajo impecable que están haciendo», con una seguridad ciudadana «excelente».

Por ello, criticó la actitud de un «grupo reducido» de la Policía Local que que «ni aporta ni colabora con las fuerzas de seguridad». Esa es, señaló, la «carencia« que realmente adolece el municipio, »porque hay unos señores que se preocupan más de meter escritos en el Ayuntamiento que de hacer su trabajo«.

Reparación de la Senda del Nora

El alcalde, acompañado del concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, visitó este viernes los trabajos de reparación de uno de los puntos de la Senda de Nora, a su paso por Colloto. Cuentan con un presupuesto de 100.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El objetivo se basa en actuar en varios puntos de la senda, a la altura de Pola de Siero, Lugones y Granda. Se trata de un proyecto que está relacionado con la limpieza de los ríos de municipio y que se está acometiendo con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. La aportación municipal en esta tarea es de 150.000 euros.

El de la Senda del Nora se centra en cuatro fases. La actual, en el tramo de Colloto, se basa en reparar 25 metros de la senda que quedaron afectados por la caída de un árbol de grandes dimensiones. Así que, se construirá un muro de carriles hincados y traviesas, se reconstruirá el firme de la senda y del talud contra el río -donde estaba plantado el árbol que cayó- y se repondrá la valla de madera. «En definitiva son trabajos de conservación y mantenimiento, porque es muy transitada y es muy valorda por los vecinos», señaló García.

Las otras tres actuaciones, a lo largo de la Senda del Nora, serán la ejecución de una losa de hormigón armado en un tramo 34 metros que presenta grietas en el pavimiento, además de asentar el talud contra el río; retirar un bloque de mampostería caído del Antiguo Molín de La Pola, hormigonando el espacio que quede; y de 64 tramos de valla de madera de protección en la Senda de La Cebera

El alcalde añadió que, además, se está pendiente de ampliar las actuaciones en las sendas peatonales, «como la del tramo de 900.000 euros en El Berrón-Hevia, que se encuentra en fase de expropiaciones». El objetivo, dijo, sería que un ciudadano pueda desplazarse «desde El Berrón hasta Lugones o La Fresneda, y viceversa»..