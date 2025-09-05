El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

De izquierda a derecha: Alejandro Villa, edil de Zonas Verdes; Mariano Santiago, Millán García y José Francisco Díez, de la empresa adjudicataria; Ángel García, alcalde de Siero, y José Antonio Martínez, técnico municipal. P. G.

El alcalde Siero defiende la seguridad del concejo e insta al SIPLA a «ponerse a trabajar»

Ángel García reprocha la actitud de un «grupo reducido» del cuerpo de la Policía Local que «no aporta y no colabora con las fuerzas de seguridad»

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Pola de Siero

Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:04

«Lo que deberían hacer es ponerse a trabajar que tienen un sueldo muy bueno y un empleo muy cómodo, deberían aportar algo a la ... sociedad». El alcalde de Siero, Ángel García, respondió así este viernes a las últimas acusaciones de la sección municipal del Sindicato Independiente de la Policia Local de Asturias (SIPLA) que lo señalaba como responsable del aumento de criminalidad en el municipio.

